Pampita confirmó su separación de Martín Pepa: "Sólo tengo buenos recuerdos"

La conductora se refirió a la ruptura en una entrevista con el programa SQP y explicó que la distancia, las obligaciones laborales y los proyectos personales de ambos terminaron pesando más que el vínculo amoroso. Sin embargo, remarcó que la separación se dio en buenos términos y negó cualquier tipo de conflicto. “Son cosas que pasan y hay que tomárselo como lo que es y quedarse con todo lo lindo, los buenos recuerdos”, expresó.