Pampita confirmó su separación de Martín Pepa: "Sólo tengo buenos recuerdos"

Resumen para apurados
- Carolina "Pampita" Ardohain confirmó su separación del polista Martín Pepa tras regresar de Miami, debido a la dificultad de conciliar agendas laborales y la distancia geográfica.
- La pareja se conocía desde la adolescencia pero formalizó su relación en 2024. Mantuvieron el vínculo mediante viajes y videollamadas, priorizando siempre el respeto y el diálogo.
- La conductora descartó nuevos romances en el corto plazo para enfocarse en su familia y carrera. La ruptura destaca por ser amistosa, sin conflictos ni terceros en discordia.
Pampita confirmó su separación de Martín Pepa y habló públicamente sobre el final de la relación luego de regresar de Miami.
La conductora se refirió a la ruptura en una entrevista con el programa SQP y explicó que la distancia, las obligaciones laborales y los proyectos personales de ambos terminaron pesando más que el vínculo amoroso. Sin embargo, remarcó que la separación se dio en buenos términos y negó cualquier tipo de conflicto. “Son cosas que pasan y hay que tomárselo como lo que es y quedarse con todo lo lindo, los buenos recuerdos”, expresó.
La relación entre Pampita y Pepa se había formalizado en 2024, poco tiempo después de la separación de la modelo de Roberto García Moritán. Según contó, el vínculo con el polista tenía raíces mucho más antiguas. Ambos se conocían desde la adolescencia, cuando compartieron experiencias durante un viaje de egresados en La Pampa. “Nos conocíamos de chicos, compartimos muchas cosas de la adolescencia”, recordó.
De todos modos, aclaró que en aquella etapa nunca hubo una relación sentimental porque “siempre cada uno estaba en pareja”. El contacto, explicó, continuó a lo largo de los años gracias al vínculo con la familia de Pepa.
Tiempo después, ya en la adultez, volvieron a reencontrarse y la relación tomó otro rumbo. “La relación surgió de manera inesperada”, contó.
Uno de los principales desafíos de la pareja fue sostener el vínculo a la distancia. Pampita explicó que ambos hacían esfuerzos constantes para mantener la relación, organizando viajes y apelando a las videollamadas para seguir conectados.
“Hacíamos malabares para que la relación funcione y ha funcionado bastante tiempo, estamos muy contentos con lo que tuvimos”, afirmó.
La modelo destacó además el apoyo mutuo y la importancia de la comunicación para atravesar una relación marcada por las agendas laborales y la vida en distintos países.
Consultada puntualmente sobre los motivos de la separación, insistió en que el principal obstáculo fue la dificultad para compatibilizar las rutinas personales y familiares. “Obviamente pesa en la relación vivir tan lejos y tener trabajos que amamos y tenemos hijos”, explicó.
También negó versiones sobre terceros en discordia y defendió públicamente a su expareja. “Martín es una persona espectacular, yo lo amo, lo adoro, mi familia también, mis amigos también. Solo tengo buenos recuerdos y buenas palabras para él”, sostuvo.
Pampita pidió además respeto por la privacidad de ambos y dejó en claro que la relación terminó de manera sana. “Terminamos realmente bien, no queremos que lo ensucien. No terminamos de esa manera”, señaló.
En ese sentido, remarcó que esta separación fue distinta a otras experiencias personales que atravesó en el pasado. “Por supuesto que es diferente porque no pasó nada, porque todo se habló bien y porque el recuerdo es muy lindo y porque hay mucho amor y porque nos respetamos”, expresó.
Sobre su presente personal, la conductora aseguró sentirse tranquila y enfocada en su familia y en el trabajo. “Estoy bien, tengo que estar bien. Tengo una familia hermosa, mucho amor, mucho trabajo. Tengo que estar bien”, afirmó.
Además, descartó la posibilidad de iniciar una nueva relación en el corto plazo. “Hoy no tengo ganas de conocer a nadie. Estoy muy tranquila, no tengo ninguna ansiedad de tener otro romance, ni novio ni nada”, dijo.
Aun así, reconoció que el afecto por Pepa continúa presente. “Después de un año y medio o un poco más, no se va el amor de un día para el otro”, admitió.
La modelo también explicó que las familias y amigos de ambos mantienen una buena relación y que siguen acompañándose mutuamente.
Finalmente, consultada sobre una eventual reconciliación en el futuro, Pampita evitó cerrar puertas y aseguró que la vida muchas veces sorprende.