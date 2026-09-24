Las ventas en supermercados caen en 20 provincias y acumulan derrumbes de hasta 14,7% en 2026

Las mayores bajas se registraron en Electrónicos (-13,1%) e Indumentaria (-15,5%). En conjunto, los rubros que registraron descensos explicaron el 81% de la facturación de julio. La tendencia también aparece en el acumulado anual. Entre enero y julio, las ventas totales disminuyeron 2,7% en términos reales, con solo dos rubros en terreno positivo: Carnes (11,6%) y Verduras y frutas (0,9%). En ese período, nuevamente Electrónicos (-9,6%) e Indumentaria (-11,7%) fueron las categorías con las mayores caídas.