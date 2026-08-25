EconomíaNoticias económicas

Las ventas en los supermercados se desplomaron un 33% en Tucumán y los consumidores solo compran lo necesario

Desde el sector supermercadista advierten que los clientes llevan menos productos, eligen segundas marcas y reducen el consumo a lo indispensable.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las ventas en supermercados de Tucumán cayeron 33% en el primer semestre de 2026 debido a la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, según la cámara local.
  • Los clientes cambiaron sus hábitos: compran solo lo indispensable día a día, optan por segundas marcas y reducen gastos ante mayores costos y servicios.
  • El sector advierte que no habrá reactivación sin recomposición salarial, en un escenario agravado por el agotamiento de los límites crediticios familiares.
Resumen generado con IA

Las ventas en los supermercados de Tucumán registraron una fuerte caída durante el primer semestre de 2026. El retroceso alcanzó el 33%, cifra que ubica a la provincia entre las jurisdicciones con mayores bajas y que refleja el impacto de la pérdida de poder adquisitivo sobre el consumo cotidiano.

De acuerdo con los datos analizados para el período, la facturación acumulada a nivel nacional quedó 9,2% por debajo del promedio registrado entre 2017 y 2025. Para Guillermo Saccomani, presidente de la Cámara de Supermercadistas de Tucumán, la situación no es nueva, pero sí se profundizó durante los últimos meses. 

“Tucumán no es ajeno a lo que está pasando a nivel nacional. Esto ya lo venimos viviendo prácticamente desde hace un año, en lo cual podríamos decir que estamos en una caída libre”, afirmó en diálogo con LA GACETA.

El dirigente supermercadista señaló que la contracción del consumo se da en un contexto en el que los comercios deben sostener sus estructuras y afrontar mayores costos. A eso se suman los aumentos de los servicios, que también terminan impactando sobre el bolsillo de los consumidores. “Como toda empresa tiene que mantener también su estructura para seguir funcionando, se ve complicado”, explicó.

El carrito del supermercado quedó atrás

Uno de los principales cambios que observa el sector está relacionado con la manera en que las familias realizan sus compras. Según Saccomani, los consumidores dejaron de abastecerse para todo el mes y comenzaron a comprar únicamente lo indispensable.

“Hace bastante tiempo que ya cambió el hábito del consumo, en lo cual consume únicamente lo necesario y día a día”, explicó. Y agregó: “Ya se terminó ese famoso carrito de mercadería para el mes que había en una época”.

La modificación en los hábitos se percibe tanto en la cantidad de clientes como en el volumen de las compras. Las familias concurren a los supermercados para resolver necesidades puntuales y reducen las cantidades que llevan.

El fenómeno también se refleja en determinados productos que dejaron de tener la misma salida que años atrás. Saccomani mencionó una fuerte caída en el consumo de bebidas alcohólicas, entre ellas el champagne y el vino.

“En el caso de la bebida, el champagne, el vino mismo, a lo sumo salen dos o tres marcas y las otras no salen”, señaló.

Supermercados. FOTO ILUSTRATIVA Supermercados. FOTO ILUSTRATIVA

Segundas y terceras marcas

La pérdida de poder adquisitivo también modificó las decisiones frente a las góndolas. Los consumidores buscan alternativas más económicas y, cada vez con mayor frecuencia, eligen segundas y terceras marcas.

“Hace tiempo que la gente ya empezó a comprar de segunda y terceras marcas”, sostuvo el presidente de la Cámara de Supermercadistas.

El cambio en la demanda también repercute sobre la oferta. Los supermercados reducen la cantidad de marcas disponibles y concentran su stock en aquellos productos que tienen mayor rotación. “Antes, a lo mejor, salía toda la variedad, pero hoy han disminuido enormemente”, explicó Saccomani.

La estrategia también apunta a evitar la acumulación de mercadería que después no encuentra compradores. Según el dirigente, el sector trabaja desde hace tiempo con niveles de stock más ajustados. “Hace bastante tiempo que se viene trabajando prácticamente sin stock, sino con lo necesario, por diferentes motivos, entre ellos el vencimiento de los productos”, detalló.

“No sabemos hasta dónde va a seguir cayendo”

Saccomani advirtió que, por el momento, el sector no observa señales claras de una recuperación del consumo. Para el dirigente, mientras no mejore el poder adquisitivo de las familias, será difícil revertir la tendencia. “Si acá no hay una revalorización del poder adquisitivo de la gente, lamentablemente eso no va a cambiar”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que también falta una estrategia que permita impulsar el consumo. “No hay una idea como para cambiar esto”, cuestionó.

La preocupación se extiende además al uso de las tarjetas de crédito. Aunque durante los últimos años se convirtieron en una herramienta para sostener las compras, Saccomani afirmó que muchas familias ya están llegando al límite de su capacidad de financiamiento.

“El tema de la tarjeta también viene agotado. Ya prácticamente podríamos decir que la gente está saturada con respecto a los créditos”, afirmó.

Según explicó, algunos consumidores llegan a quedarse sin margen disponible y deben esperar al siguiente mes para volver a utilizar sus tarjetas. De esta manera, las deudas se acumulan y terminan condicionando aún más el presupuesto familiar.

Temas Guillermo Saccomani
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Debate de industriales: el bioetanol se “desmarca” del biodiésel por la nueva ley

Debate de industriales: el bioetanol se “desmarca” del biodiésel por la nueva ley

Según Milei, la economía va por la buena senda

Según Milei, la economía va por la buena senda

Sistema energético: ¿Qué se debatirá en la Cumbre del Bioetanol?

Sistema energético: ¿Qué se debatirá en la Cumbre del Bioetanol?

Lo más popular
Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
1

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3
2

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Farmear aura: una nueva forma de buscar validación o reconocimiento
4

"Farmear aura": una nueva forma de buscar validación o reconocimiento

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio
5

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio

Ranking notas premium
Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV
1

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana
2

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial
3

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
4

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA
5

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA

Más Noticias
Aeroparque cierra por 55 horas desde hoy: ¿qué pasará con los vuelos desde Tucumán?

Aeroparque cierra por 55 horas desde hoy: ¿qué pasará con los vuelos desde Tucumán?

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Recuerdos fotográficos: 1974. Tihany, el circo que tenía las casas rodantes de los astronautas

Recuerdos fotográficos: 1974. Tihany, el circo que tenía las casas rodantes de los astronautas

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio

Comentarios