Las ventas en los supermercados se desplomaron un 33% en Tucumán y los consumidores solo compran lo necesario

El dirigente supermercadista señaló que la contracción del consumo se da en un contexto en el que los comercios deben sostener sus estructuras y afrontar mayores costos. A eso se suman los aumentos de los servicios, que también terminan impactando sobre el bolsillo de los consumidores. “Como toda empresa tiene que mantener también su estructura para seguir funcionando, se ve complicado”, explicó.