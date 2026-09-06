Las ventas minoristas volvieron a caer en agosto, pese al impulso del Día del Niño

Desde la perspectiva de la oferta, los comercios operaron con márgenes de rentabilidad acotados debido a las continuas actualizaciones en las listas mayoristas, los fletes y la competencia de mercadería importada de bajo costo. La dificultad para disponer de planes de cuotas sin interés obligó a multiplicar descuentos por pago al contado, liquidaciones de fin de temporada y promociones bancarias para movilizar el inventario existente. Ante este escenario de costos operativos crecientes y límites de financiamiento en los hogares, las empresas mantuvieron una gestión prudente del capital, restringiendo la reposición preventiva y evitando nuevas decisiones de inversión.