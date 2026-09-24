Corredor Andes-Atlántico: los sectores que se beneficiarán del acuerdo entre Argentina y EEUU

Resumen para apurados
- Argentina y EE.UU. acordaron impulsar el Corredor Andes-Atlántico para conectar la economía local con puertos y mercados occidentales mediante inversiones estratégicas.
- Presentada por Pablo Quirno y Christopher Landau, la iniciativa del G7 incluye financiamiento estadounidense para energía en Vaca Muerta, minería crítica y transporte.
- El plan busca asegurar cadenas de suministro globales y dinamizar concesiones de infraestructura, aumentando la llegada de capitales privados norteamericanos al país.
El Corredor Andes-Atlántico busca fortalecer la infraestructura que conecta sectores económicos de la Argentina con los principales puertos del Atlántico y los mercados de Occidente. La iniciativa fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Christopher Landau.
Estas son las principales claves del acuerdo:
- Transporte: se identificarán proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos. También se prevé la participación de empresas estadounidenses en licitaciones y como subcontratistas.
- Energía: se buscará desarrollar comercialmente los recursos energéticos de Vaca Muerta mediante inversiones, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos. El esquema incluye préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios estadounidenses.
- Minerales críticos: ambos países identificarán oportunidades en el marco del Acuerdo Marco de Minerales Críticos EE.UU.-Argentina, con el objetivo de respaldar la minería y el procesamiento de estos recursos, fortalecer las cadenas de suministro y promover su diversificación.
- Sector digital: el acuerdo contempla el uso de tecnología confiable y la cooperación en materia de seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera.
Financiamiento e inversiones
Estados Unidos promoverá, en el marco de la iniciativa, instrumentos de financiamiento, asistencia técnica y participación del sector privado para respaldar el desarrollo del corredor.
Entre los organismos mencionados en el comunicado figuran la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EEUU, el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos y la Agencia de Comercio y Desarrollo de EEUU.
Por su parte, Argentina se comprometió a continuar fortaleciendo su entorno legal y regulatorio y la protección a la inversión extranjera, incluyendo marcos legales y regulatorios para las concesiones de infraestructura.
El objetivo declarado por ambos países es incrementar la inversión estadounidense y profundizar la cooperación en seguridad y convergencia de valores, según explicó Cancillería en un comunicado.
El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7, que promueve el desarrollo de corredores económicos estratégicos a nivel global para asegurar cadenas de suministro y facilitar la incorporación de empresas estadounidenses a esos proyectos.