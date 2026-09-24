Política

Corredor Andes-Atlántico: los sectores que se beneficiarán del acuerdo entre Argentina y EEUU

La iniciativa apunta a impulsar inversiones en infraestructura de transporte, energía y tecnología, con foco en Vaca Muerta, minerales críticos, ferrocarriles, vías navegables y puertos.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el subsecretario de EEUU. CANCILLERRÍA
La iniciativa fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el subsecretario de EEUU. CANCILLERRÍA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina y EE.UU. acordaron impulsar el Corredor Andes-Atlántico para conectar la economía local con puertos y mercados occidentales mediante inversiones estratégicas.
  • Presentada por Pablo Quirno y Christopher Landau, la iniciativa del G7 incluye financiamiento estadounidense para energía en Vaca Muerta, minería crítica y transporte.
  • El plan busca asegurar cadenas de suministro globales y dinamizar concesiones de infraestructura, aumentando la llegada de capitales privados norteamericanos al país.
Resumen generado con IA

El Corredor Andes-Atlántico busca fortalecer la infraestructura que conecta sectores económicos de la Argentina con los principales puertos del Atlántico y los mercados de Occidente. La iniciativa fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Christopher Landau.

Estas son las principales claves del acuerdo:

- Transporte: se identificarán proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos. También se prevé la participación de empresas estadounidenses en licitaciones y como subcontratistas.

- Energía: se buscará desarrollar comercialmente los recursos energéticos de Vaca Muerta mediante inversiones, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos. El esquema incluye préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios estadounidenses.

- Minerales críticos: ambos países identificarán oportunidades en el marco del Acuerdo Marco de Minerales Críticos EE.UU.-Argentina, con el objetivo de respaldar la minería y el procesamiento de estos recursos, fortalecer las cadenas de suministro y promover su diversificación.

Quirno respondió al Reino Unido y ratificó la voluntad argentina de reanudar las negociaciones por Malvinas

Quirno respondió al Reino Unido y ratificó la voluntad argentina de reanudar las negociaciones por Malvinas

- Sector digital: el acuerdo contempla el uso de tecnología confiable y la cooperación en materia de seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera.

Financiamiento e inversiones

Estados Unidos promoverá, en el marco de la iniciativa, instrumentos de financiamiento, asistencia técnica y participación del sector privado para respaldar el desarrollo del corredor.

Entre los organismos mencionados en el comunicado figuran la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EEUU, el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos y la Agencia de Comercio y Desarrollo de EEUU.

Por su parte, Argentina se comprometió a continuar fortaleciendo su entorno legal y regulatorio y la protección a la inversión extranjera, incluyendo marcos legales y regulatorios para las concesiones de infraestructura.

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: "Una exigencia escandalosa"

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: Una exigencia escandalosa

El objetivo declarado por ambos países es incrementar la inversión estadounidense y profundizar la cooperación en seguridad y convergencia de valores, según explicó Cancillería en un comunicado.

El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7, que promueve el desarrollo de corredores económicos estratégicos a nivel global para asegurar cadenas de suministro y facilitar la incorporación de empresas estadounidenses a esos proyectos.

Temas Organización de las Naciones UnidasVaca MuertaGobierno nacionalEstados UnidosArgentinaPablo QuirnoOccidenteCancillería Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre
1

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
2

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
3

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

La víctima del menor sobreseído por Laura De Marinis cuestionó a la jueza: “Le queda muy grande el cargo”
4

La víctima del menor sobreseído por Laura De Marinis cuestionó a la jueza: “Le queda muy grande el cargo”

Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida
5

Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
4

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta
5

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Más Noticias
Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

La víctima del menor sobreseído por Laura De Marinis cuestionó a la jueza: “Le queda muy grande el cargo”

La víctima del menor sobreseído por Laura De Marinis cuestionó a la jueza: “Le queda muy grande el cargo”

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: Una exigencia escandalosa

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: "Una exigencia escandalosa"

Qué temas explicará Daniel Abad en la Legislatura

Qué temas explicará Daniel Abad en la Legislatura

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Comentarios