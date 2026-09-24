Política

Argentina y Emiratos Árabes Unidos iniciarán negociaciones para un acuerdo de asociación económica

La Cancillería informó que ambos países comenzarán a trabajar en un Acuerdo de Asociación Económica Integral. Apuntarán a sectores comerciales para bienes y servicios. También destacaron inversiones vinculadas con el proyecto Argentina LNG.

Canciller Pablo Quirno. CANCILLERÍA
Canciller Pablo Quirno. CANCILLERÍA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cancilleres de Argentina y Emiratos Árabes acordaron este jueves en Nueva York negociar un acuerdo de asociación económica integral para potenciar el comercio y las inversiones.
  • El diálogo se dio en la ONU sobre la base de convenios previos. Se destacó la alianza entre YPF y XRG dentro del megaproyecto de gas natural licuado Argentina LNG.
  • El tratado impulsará inversiones clave en minería, tecnología y agroindustria, además de respaldar el desarrollo de GNL con desembolsos proyectados en US$ 51.000 millones.
Resumen generado con IA

Argentina y los Emiratos Árabes Unidos acordaron iniciar negociaciones comerciales para avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), con el objetivo de profundizar los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países.

El anuncio fue realizado este jueves, tras una reunión en Nueva York entre el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, y el ministro de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según una declaración conjunta difundida por la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, ambos funcionarios destacaron el estado de las relaciones bilaterales y reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación económica.

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En ese marco, resaltaron el Tratado Bilateral de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Imposición, a los que definieron como pilares de la cooperación entre ambos países, al proporcionar un marco "estable, previsible y sólido" para favorecer un mayor flujo de comercio e inversiones.

Los sectores incluidos

El futuro acuerdo buscará ampliar las oportunidades comerciales para bienes y servicios de interés mutuo y generar mayores sinergias entre el comercio y las inversiones de ambas economías.

La iniciativa contempla la posibilidad de atraer inversiones en sectores como minería y minerales, inteligencia artificial y centros de datos, productos farmacéuticos, energía, agroindustria, industria aeroespacial, turismo, infraestructura, bienes raíces y desarrollo urbano.

La declaración conjunta también destacó la alianza entre YPF y XRG como un ejemplo de las inversiones de alto impacto que ambos países buscan promover.

Esa alianza forma parte del proyecto Argentina LNG, que, según el comunicado, contempla inversiones totales estimadas en aproximadamente U$S51.000 millones a lo largo de su desarrollo.

El proyecto establece una hoja de ruta para el desarrollo de una iniciativa de gas natural licuado (GNL), con una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales, con potencial de expansión futura.

Al finalizar el encuentro, ambas partes expresaron su agradecimiento por la reunión y ratificaron su compromiso de continuar trabajando conjuntamente para fortalecer las relaciones bilaterales de comercio e inversión en el corto plazo.

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