Política

Quirno respondió al Reino Unido y ratificó la voluntad argentina de reanudar las negociaciones por Malvinas

El canciller cuestionó la posición británica sobre el archipiélago y sostuvo que la Argentina mantiene su compromiso con una solución pacífica de la disputa.

PABLO QUIRNO. El canciller cuestionó la afirmación británica sobre la soberanía de las islas.
PABLO QUIRNO. El canciller cuestionó la afirmación británica sobre la soberanía de las islas.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • En la ONU, el canciller Pablo Quirno ratificó la voluntad de negociar por Malvinas, en respuesta a la advertencia del primer ministro británico sobre defender sus territorios.
  • La réplica ocurrió luego de que Londres advirtiera sobre amenazas a sus territorios. Argentina insistió en que la ocupación desde 1833 viola el derecho internacional.
  • Para el Gobierno argentino, el cruce devuelve la causa a la agenda global, aunque el Reino Unido mantiene su postura inflexible de rechazar negociaciones bilaterales.
Resumen generado con IA

El canciller Pablo Quirno respondió al primer ministro británico, Andy Burnham, y ratificó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la voluntad de la Argentina de reanudar las negociaciones bilaterales por la soberanía de las Islas Malvinas.

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La intervención del ministro de Relaciones Exteriores se produjo después de que Burnham mencionara al archipiélago durante su discurso ante los líderes mundiales y advirtiera que el Reino Unido se mantendrá firme frente a cualquier amenaza contra sus territorios.

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“Argentina tiene plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales y reafirma su compromiso con la solución pacífica de la controversia. Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos del derecho internacional”, sostuvo Quirno.

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El canciller cuestionó además la afirmación británica sobre la soberanía de las islas y remarcó la posición histórica de la Argentina sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes.

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“En respuesta a lo expresado por el señor primer ministro del Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas, deseo recordar que las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino”, afirmó.

El reclamo argentino ante la ONU

Quirno sostuvo que la posición argentina se basa en el reclamo de soberanía sobre los territorios del Atlántico Sur y cuestionó la presencia británica en las islas.

Según planteó el canciller, la ocupación británica se inició en 1833, cuando fuerzas del Reino Unido tomaron el control de las Malvinas y expulsaron a las autoridades y a la población argentinas que, según la posición oficial argentina, se encontraban allí establecidas.

“Este acto, realizado en tiempo de paz y contrario al derecho internacional de la época, nunca fue consentido por la República Argentina, que formuló protestas diplomáticas inmediatas y sostenidas hasta el presente”, agregó.

El canciller también remarcó que la disputa de soberanía es reconocida por las Naciones Unidas y sostuvo que distintos organismos internacionales han instado a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y duradera.

La Cancillería argentina sostiene además que la cuestión Malvinas constituye un caso de descolonización pendiente y que la vía de negociación bilateral es el mecanismo establecido por las resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

“Las Malvinas son argentinas”

Después de su intervención, Quirno reforzó su posición a través de un mensaje publicado en redes sociales y vinculó la referencia de Burnham a las islas con la política exterior del gobierno de Javier Milei.

“Después de muchos años, un Primer Ministro británico hizo mención a las Islas Malvinas en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hecho que refleja que las medidas tomadas por el Gobierno del Presidente Javier Milei pusieron a la Cuestión Malvinas en la agenda internacional”, sostuvo.

El canciller concluyó con una ratificación del reclamo argentino. “La Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, que son parte integrante del territorio nacional. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, afirmó.

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