Argentina y EEUU lanzaron el "Corredor Andes-Atlántico" para financiar energía, minería y transporte

El financiamiento para el proyecto de GNL de YPF

El gobierno norteamericano presentó la iniciativa como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, que se suma a los de otras regiones. El objetivo es ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas, de los que la Argentina tiene amplios recursos.