Aumento para los trabajadores de la construcción: cuál fue el incremento acordado por Uocra

Aumento para trabajadores de la construcción

En septiembre, el incremento será del 1.9% calculado sobre el salario básico vigente al 31 de agosto. En octubre, el cálculo será del 1.8% adicional, calculado sobre el salario de septiembre. Por último, en noviembre se tomará como referencia el salario de octubre y a partir de él se incrementará un 1.7% para totalizar el 5.51% acordado.