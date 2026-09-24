Aumento para los trabajadores de la construcción: cuál fue el incremento acordado por Uocra

Resumen para apurados
- La Uocra y las cámaras empresarias acordaron en paritarias un aumento salarial del 5,51% para el trimestre septiembre-noviembre en todo el país.
- La suba es acumulativa y se abonará en tres tramos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre para los convenios 76/75 y 577/10.
- El pacto aún aguarda la homologación oficial y las partes prevén una nueva reunión de revisión salarial el 20 de octubre ante la coyuntura inflacionaria.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) acordó un nuevo esquema salarial. En las últimas paritarias participaron tanto representantes del sindicato de los trabajadores de la construcción, como de la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción.
La actualización se dará en tres instancias para parte del último tramo de 2026. Se acordó un incremento salarial acumulativo del 5.51% para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de este año. El aumento impactará en los salarios de este mes y los próximos dos, pero solo para los trabajadores nucleados en los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10.
Aumento para trabajadores de la construcción
En septiembre, el incremento será del 1.9% calculado sobre el salario básico vigente al 31 de agosto. En octubre, el cálculo será del 1.8% adicional, calculado sobre el salario de septiembre. Por último, en noviembre se tomará como referencia el salario de octubre y a partir de él se incrementará un 1.7% para totalizar el 5.51% acordado.
La próxima reunión para revisar los salarios será el 20 de octubre, aunque el acuerdo tiene vigencia hasta el 30 de noviembre. El acuerdo aún no fue homologado por el Ministerio de Trabajo, pero las partes firmantes aguardan la autorización para formalizar el acuerdo y aplicar los aumentos.
Cuánto cobrarán por hora los trabajadores de la construcción en septiembre
Zona A
- Oficial especializado: $7561
- Oficial: $6468
- Medio oficial: $5977
- Ayudante: $5502
- Sereno: $999.495 (mes)
- Oficial especializado: $8393
- Oficial: $7183
- Medio oficial: $6626
- Ayudante: $6135
- Sereno: $1.113.481 (mes)
- Oficial especializado: $11.608
- Oficial: $10.883
- Medio oficial: $10.502
- Ayudante: $10.197
- Sereno: $1.670.938 (mes)
- Oficial especializado: $14.123
- Oficial: $12.936
- Medio oficial: $11.955
- Ayudante: $11.003
- Sereno: $1.998.989 (mes)
Zona A: Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán
Zona B: provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut
Zona C: provincia de Santa Cruz
Zona C Austral: provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur