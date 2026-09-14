Bancarios: el nuevo aumento que lleva el salario inicial a un nivel inesperado

Resumen para apurados
- La Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron elevar el salario inicial a $2.577.474 para agosto de 2026 en Argentina, para resguardar el poder adquisitivo.
- El ajuste acumula una suba del 21,3% en los primeros ocho meses del año respecto a diciembre de 2025, incluyendo el básico y la participación en las ganancias (ROE).
- La gratificación por el Día del Bancario superará los $2,2 millones sujeta a futuras paritarias, marcando una referencia clave ante la evolución de la inflación.
La Asociación Bancaria comunicó los nuevos montos salariales acordados con las cámaras empresariales del sector para agosto de 2026. La actualización alcanza a los trabajadores bancarios y modifica el salario inicial y otros conceptos contemplados en el convenio.
De acuerdo con lo informado por el sindicato que conduce Sergio Palazzo, el salario inicial quedó establecido en $2.505.061,24. A ese monto se suma una suma de $72.413,50 correspondiente a la participación en las ganancias (ROE).
De esta manera, el ingreso total informado para un trabajador bancario asciende a $2.577.474,74.
Cuánto cobra un trabajador bancario en agosto de 2026
La nueva escala salarial también contempla el monto correspondiente al Día del Bancario/a, que quedó establecido en un mínimo de $2.233.175,44.
La Asociación Bancaria aclaró que esta cifra deberá ser corregida de acuerdo con las futuras actualizaciones salariales que se acuerden para el sector.
El gremio tiene como principales referentes nacionales a Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, ambos dirigentes de La Bancaria y diputados nacionales.
De cuánto es el aumento acumulado para los bancarios
Según el comunicado difundido por la organización gremial, la actualización se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.
El acuerdo también contempla los adicionales convencionales y no convencionales correspondientes a los trabajadores del sector.
Con esta actualización, los salarios bancarios acumulan un incremento del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026, tomando como referencia los salarios vigentes en diciembre de 2025.
Desde la Asociación Bancaria señalaron que el objetivo de la actualización es continuar “salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios” de los trabajadores del sector.
La nueva escala salarial se conoce en un contexto de negociaciones paritarias en distintos gremios, con los sindicatos atentos a la evolución de los ingresos frente a la inflación y al costo de vida.