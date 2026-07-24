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Abad confirmó acuerdos con Nación para financiar obras y refinanciar deudas: "Hemos compensado obligaciones recíprocas"

El ministro de Economía informó sobre las gestiones realizadas en Buenos Aires. Aclaró que Tucumán no asumirá el mantenimiento de rutas nacionales por falta de recursos.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Daniel Abad anunció este viernes en Tucumán acuerdos con Nación para refinanciar deudas recíprocas y financiar obras públicas mediante compensación de obligaciones.
  • El mecanismo compensó deudas mutuas y garantizó proyectos como el acueducto Vipos. Además, Abad aclaró que Tucumán no mantendrá rutas nacionales por falta de fondos.
  • El acuerdo fortalece la relación institucional entre provincia y Nación, mientras que las rutas nacionales serán licitadas con peajes sin costo fiscal para Tucumán.
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El ministro de Economía, Daniel Abad, informó este viernes al gobernador a cargo, Sergio Mansilla, los resultados de las gestiones que realizó en Buenos Aires ante el Gobierno nacional. El funcionario destacó la firma de convenios vinculados al financiamiento de obras de infraestructura y a un acuerdo de refinanciación de deudas entre ambas administraciones.

"Hemos firmado convenios con el Ministerio de Economía por obras y una refinanciación que teníamos pendiente", explicó. Según detalló, el entendimiento se concretó mediante el denominado régimen de obligaciones recíprocas, un mecanismo que permite compensar deudas entre la Nación y la Provincia.

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"Esto es lo que se llama el régimen de obligaciones recíprocas, donde la Nación nos debe y nosotros también les debíamos anticipos. Son obligaciones recíprocas, entonces hemos compensado deudas", señaló.

El ministro remarcó que el acuerdo también garantiza el financiamiento de proyectos considerados estratégicos para Tucumán. Entre ellos mencionó la construcción de la doble terna eléctrica El Bracho-Villa Quinteros, el acueducto de Vipos -que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- y las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo.

DANIEL ABAD, ministro de Economía. DANIEL ABAD, ministro de Economía.

"La Nación financia todo lo que tiene que ver con la doble terna El Bracho-Villa Quinteros; Vipos, a través del BID; y el Aeropuerto", precisó.

Para Abad, estos avances son consecuencia del vínculo institucional que mantiene la Provincia con el Gobierno nacional. "Hay una relación recíproca institucional entre los dos Estados, nacional y provincial, y eso es producto del diálogo".

En cuanto a la infraestructura vial, el titular de Economía sostuvo que la prioridad del Ejecutivo provincial continuará siendo la red de rutas provinciales. Respecto de las rutas nacionales, explicó que el Gobierno nacional prevé concesionarlas mediante un sistema de peajes y descartó que Tucumán asuma su mantenimiento.

"Nación llamará a licitación por el sistema de peaje, pero Tucumán por el momento no se va a hacer cargo de ninguna ruta nacional porque no tenemos los recursos", concluyó.

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