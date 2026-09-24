Política

Daniel Abad irá a la Legislatura: qué temas explicará

Una adecuación presupuestaria llegaría a la sesión. El Régimen Penal Juvenil tiene dictamen.

REUNIÓN AMPLIADA. El ministro despejará dudas en la Legislatura.
REUNIÓN AMPLIADA. El ministro despejará dudas en la Legislatura.
Martín Soto
Por Martín Soto 24 Septiembre 2026

Con suma expectativa esperan en la Legislatura la visita del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quien participará mañana de una reunión ampliada de la comisión de Hacienda y Presupuesto que encabeza el oficialista Carlos Gallia. El vicegobernador Miguel Acevedo encabezará el encuentro que está previsto para realizarse en el octavo piso, desde las 9, y al que también se invitó a los presidentes de otros bloques de la oposición.

Fuentes parlamentarias aseguraron que son numerosos los temas que abordará el funcionario de la Casa de Gobierno, que ayer se encontraba en Buenos Aires por diversas reuniones. Se dejó trascender que se abordaría la posibilidad de incluir en el debate del miércoles 30 una adecuación presupuestaria. Se estimó que el Poder Ejecutivo (PE) que comanda el gobernador Osvaldo Jaldo contaría con ciertos desfasajes en sus finanzas. Hasta la tarde de ayer no había ingresado ningún proyecto de la Casa de Gobierno al respecto. Se estima que Abad lo llevaría mañana directamente.

Abad destacó la ley de biocombustibles y anticipó inversiones para ampliar destilerías en Tucumán

Abad destacó la ley de biocombustibles y anticipó inversiones para ampliar destilerías en Tucumán

Las fuentes consultadas indicaron que Abad iría a la Cámara acompañado por el secretario de Unidad Ejecutora provincial, Pedro Sandilli. Señalaron que no se anticipó si la Provincia estaría evaluando la posibilidad de tomar deuda. Sí, en cambio, se indicó que en el encuentro se plantearía la posibilidad de solicitar una nueva prórroga el llamado a licitación del paquete accionario mayoritario de EDET (en la última sesión se lo había prorrogado hasta el 30 de septiembre). Se confirmó también que Abad abordará lo referido al proyecto que giró el PE para la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y el Fondo de Garantía de Tucumán, el cual cuenta con dictamen y ya generó críticas de la oposición. Este tema, no obstante, no sería abordado en la sesión de la semana próxima.

Régimen Penal Juvenil, con dictamen

Uno de los temas protagonistas de la sesión del 30 es la adecuación al nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil (Ley Nacional 27.801). El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Legislación General, explicó que la modificación no implica solamente cambios procesales, sino también la creación de una estructura específica para alojar a los adolescentes privados de su libertad. El tema recibió dictamen favorable el pasado martes.

“Era necesario un ámbito de confinamiento exclusivo para estos jóvenes”, señaló el legislador. Según explicó, los menores no podrán compartir espacios con adultos y deberán ser asistidos por personal especializado de la Secretaría de Familia, Niñez y Adolescencia, y no por agentes del Servicio Penitenciario. También deberán contar con supervisión y equipos interdisciplinarios.

Abad confirmó acuerdos con Nación para financiar obras y refinanciar deudas: "Hemos compensado obligaciones recíprocas"

Abad confirmó acuerdos con Nación para financiar obras y refinanciar deudas: Hemos compensado obligaciones recíprocas

El parlamentario destacó que Tucumán cuenta con el Instituto Cura Brochero, en Benjamín Paz, que deberá adecuarse al nuevo régimen. “Vamos a ser la primera provincia de la Argentina en que tenga no solo la adecuación procesal, sino también el régimen de ejecución de sentencia disponible”, afirmó. Si bien respaldó la reducción de la edad de responsabilidad penal, cuestionó que la Nación no haya acompañado la medida con recursos.

Según Vargas Aignasse, el desafío no termina con una condena: “Creemos que hay que recuperarlo, que hay que darle una oportunidad; algunos sectores dicen ‘el que nació delincuente muere delincuente’. Es más fácil ese discurso punitivista cuando en la lotería del beneficio de cuna te tocó nacer en Barrio Norte o en una familia de clase media. Nosotros creemos en otra cosa. Creemos que hay que recuperarlo, que hay que darle una oportunidad. No conozco a ningún chico que diga ‘quiero ser delincuente cuando sea grande”, dijo en una entrevista con LG PLAY.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoGerónimo Vargas AignasseDaniel AbadMiguel AcevedoCarlos GalliaLey Penal Juvenil
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida
1

Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio
2

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio

3

La Batalla de Tucumán, y la deuda a saldar

4

Cartas de lectores: el traslado de la Virgen

5

Cartas de lectores: símbolos para la bandera de la provincia

Ranking notas premium
¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
1

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
2

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú
3

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

El municipio auditó al Tribunal de Faltas y detectó serias ineficiencias en el manejo de expedientes
4

El municipio auditó al Tribunal de Faltas y detectó "serias ineficiencias" en el manejo de expedientes

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del Mono Ale
5

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale

Más Noticias
Otro mano a mano entre Jaldo y Alfaro, un nuevo candidato a intendente y planteos de un radical

Otro mano a mano entre Jaldo y Alfaro, un nuevo candidato a intendente y planteos de un radical

Caso Andis: Beller declaró desde Bolivia y ratificó sus dichos sobre Karina Milei

Caso Andis: Beller declaró desde Bolivia y ratificó sus dichos sobre Karina Milei

Graneros: 10 legisladores opositores exigen que se trate el pedido de intervención del municipio

Graneros: 10 legisladores opositores exigen que se trate el pedido de intervención del municipio

Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Milei en la ONU: reclamo por Malvinas, duras críticas al organismo y un llamado al diálogo con el Reino Unido

Milei en la ONU: reclamo por Malvinas, duras críticas al organismo y un llamado al diálogo con el Reino Unido

Tucumán se prepara para el período de lluvias: qué zonas se intervienen y por qué

Tucumán se prepara para el período de lluvias: qué zonas se intervienen y por qué

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Gerardo Huesen afirma que ampliará la denuncia por los incidentes en Graneros

Gerardo Huesen afirma que ampliará la denuncia por los incidentes en Graneros

Comentarios