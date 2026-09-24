Daniel Abad irá a la Legislatura: qué temas explicará

Con suma expectativa esperan en la Legislatura la visita del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quien participará mañana de una reunión ampliada de la comisión de Hacienda y Presupuesto que encabeza el oficialista Carlos Gallia. El vicegobernador Miguel Acevedo encabezará el encuentro que está previsto para realizarse en el octavo piso, desde las 9, y al que también se invitó a los presidentes de otros bloques de la oposición.
Fuentes parlamentarias aseguraron que son numerosos los temas que abordará el funcionario de la Casa de Gobierno, que ayer se encontraba en Buenos Aires por diversas reuniones. Se dejó trascender que se abordaría la posibilidad de incluir en el debate del miércoles 30 una adecuación presupuestaria. Se estimó que el Poder Ejecutivo (PE) que comanda el gobernador Osvaldo Jaldo contaría con ciertos desfasajes en sus finanzas. Hasta la tarde de ayer no había ingresado ningún proyecto de la Casa de Gobierno al respecto. Se estima que Abad lo llevaría mañana directamente.
Las fuentes consultadas indicaron que Abad iría a la Cámara acompañado por el secretario de Unidad Ejecutora provincial, Pedro Sandilli. Señalaron que no se anticipó si la Provincia estaría evaluando la posibilidad de tomar deuda. Sí, en cambio, se indicó que en el encuentro se plantearía la posibilidad de solicitar una nueva prórroga el llamado a licitación del paquete accionario mayoritario de EDET (en la última sesión se lo había prorrogado hasta el 30 de septiembre). Se confirmó también que Abad abordará lo referido al proyecto que giró el PE para la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y el Fondo de Garantía de Tucumán, el cual cuenta con dictamen y ya generó críticas de la oposición. Este tema, no obstante, no sería abordado en la sesión de la semana próxima.
Régimen Penal Juvenil, con dictamen
Uno de los temas protagonistas de la sesión del 30 es la adecuación al nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil (Ley Nacional 27.801). El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Legislación General, explicó que la modificación no implica solamente cambios procesales, sino también la creación de una estructura específica para alojar a los adolescentes privados de su libertad. El tema recibió dictamen favorable el pasado martes.
“Era necesario un ámbito de confinamiento exclusivo para estos jóvenes”, señaló el legislador. Según explicó, los menores no podrán compartir espacios con adultos y deberán ser asistidos por personal especializado de la Secretaría de Familia, Niñez y Adolescencia, y no por agentes del Servicio Penitenciario. También deberán contar con supervisión y equipos interdisciplinarios.
El parlamentario destacó que Tucumán cuenta con el Instituto Cura Brochero, en Benjamín Paz, que deberá adecuarse al nuevo régimen. “Vamos a ser la primera provincia de la Argentina en que tenga no solo la adecuación procesal, sino también el régimen de ejecución de sentencia disponible”, afirmó. Si bien respaldó la reducción de la edad de responsabilidad penal, cuestionó que la Nación no haya acompañado la medida con recursos.
Según Vargas Aignasse, el desafío no termina con una condena: “Creemos que hay que recuperarlo, que hay que darle una oportunidad; algunos sectores dicen ‘el que nació delincuente muere delincuente’. Es más fácil ese discurso punitivista cuando en la lotería del beneficio de cuna te tocó nacer en Barrio Norte o en una familia de clase media. Nosotros creemos en otra cosa. Creemos que hay que recuperarlo, que hay que darle una oportunidad. No conozco a ningún chico que diga ‘quiero ser delincuente cuando sea grande”, dijo en una entrevista con LG PLAY.