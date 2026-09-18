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El Mediterráneo representa una tumba para los refugiados

Este año hubo menos migrantes, pero más muertes en rutas marítimas hacia Europa

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Hace 5 Hs

GINEBRA, Suiza.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas, indicó que 60.000 personas intentaron llegar a Europa en barco en lo que va de año, 39% menos que en el mismo período el año pasado. Pero 2.292 murieron, frente a las 1.999 en 2025. “Casi todas las muertes y desapariciones en el mar se pueden evitar”, declaró la directora general de la OIM, Amy Pope, añadiendo que las cifras mostraban que las personas estaban emprendiendo travesías cada vez más peligrosas.

“Las consecuencias continúan mucho después. Los restos humanos permanecen sin identificar, dejando a las familias buscándolos a través de las fronteras, a menudo durante años”, añadió.

Hacia Italia

La mayor caída de las llegadas se registró en la ruta del Mediterráneo central hacia Italia, donde la cifra de 21.393 personas fue inferior a la mitad de la del año pasado. Esa ruta fue la más mortífera, con un aumento de las muertes de 844 a 996. La ruta hacia España a través del Atlántico y el Mediterráneo occidental fue la segunda más mortífera, con 879 fallecidos.

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La OIM advirtió que probablemente esas cifras estén infravaloradas, ya que los naufragios y las desapariciones a menudo no quedan registrados.

El informe de la OIM desglosa rutas con tendencias divergentes:

La ruta Atlántica de África Occidental: las llegadas a España cayeron un 78% (2.276), pero los puntos de partida se han desplazado más al sur, alargando la travesía y aumentando los riesgos.

La ruta del Mediterráneo Occidental: las llegadas a España aumentaron un 66% (5.647), impulsadas por un incremento del triple en los cruces terrestres hacia Ceuta y Melilla.

La ruta Oriental del Cuerno de África: las llegadas a Yemen aumentaron un 9% (70.200), en línea con pautas estacionales.

El Darién (Panamá): el movimiento hacia el norte prácticamente se ha detenido, con solo 135 tránsitos registrados.

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Las hostilidades en Oriente Medio también han reconfigurado los patrones de movilidad. La escalada iniciada a finales de febrero provocó desplazamientos masivos en el Líbano y aumentó los retornos transfronterizos hacia Siria durante marzo y abril.

“La atención suele centrarse en un puñado de rutas, pero casi la mitad de los 304 millones de migrantes internacionales del mundo viven dentro de su propia región”, añadió Daniels.

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