El Mediterráneo representa una tumba para los refugiados

GINEBRA, Suiza.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas, indicó que 60.000 personas intentaron llegar a Europa en barco en lo que va de año, 39% menos que en el mismo período el año pasado. Pero 2.292 murieron, frente a las 1.999 en 2025. “Casi todas las muertes y desapariciones en el mar se pueden evitar”, declaró la directora general de la OIM, Amy Pope, añadiendo que las cifras mostraban que las personas estaban emprendiendo travesías cada vez más peligrosas.