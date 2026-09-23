Caso Andis: Beller declaró desde Bolivia y ratificó sus dichos sobre Karina Milei

Resumen para apurados
- Desde Bolivia, la abogada Nadia Beller ratificó hoy ante la Justicia argentina sus dichos que vinculan a Karina Milei con presunta corrupción en la Andis.
- Declaró de forma virtual tras sufrir un atentado atribuido a su expareja Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia. Además, entregó los datos de su celular a la fiscalía.
- El aporte busca dar sustento a la causa sin depender solo de audios cuestionados y podría ampliar las imputaciones hacia otros funcionarios del gobierno nacional.
La abogada boliviana Nadia Beller declaró como testigo desde Bolivia en la causa que investiga una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y ratificó ante la Justicia argentina los dichos que había realizado públicamente sobre su expareja, Fernando Cerimedo.
Beller había asegurado que Cerimedo, quien fue asesor de Javier Milei y actualmente está detenido en Bolivia acusado por ella de haber querido asesinarla, le había hablado de un supuesto vínculo de Karina Milei con hechos de corrupción en el área de Discapacidad.
“Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina”, afirmó la abogada ante medios bolivianos luego de prestar declaración. El testimonio había sido solicitado por el fiscal federal Franco Picardi, quien está a cargo de la investigación, consignó el diario "La Nación".
La declaración se realizó de manera virtual, duró cerca de una hora y Beller estuvo acompañada en Bolivia por integrantes del Ministerio Público de ese país. La mujer se presentó con un chaleco antibalas.
“Todo lo que está en mi celular fue puesto a disposición del ministerio público argentino”, señaló después de declarar. Según sostuvo, el dispositivo contiene elementos que podrían ser de utilidad para la investigación.
El testimonio y la causa Andis
La declaración de Beller incorpora a la investigación sus dichos sobre conversaciones que, según su relato, mantuvo con Cerimedo. El testimonio también puede ser utilizado para avanzar en una línea de investigación que no dependa exclusivamente de los audios atribuidos al extitular de Andis Diego Spagnuolo.
Las defensas de algunos de los acusados sostienen que el expediente depende de esas grabaciones y cuestionan su legalidad. En ese contexto, la fiscalía busca respaldar la investigación con otros elementos.
Uno de ellos es la declaración que Cerimedo realizó hace un año. Bajo juramento, sostuvo que Spagnuolo le había contado personalmente y en distintas ocasiones, durante 2024, sobre presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
En los audios y en otros elementos incorporados a la causa aparecen mencionados, entre otros, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
La Cámara también ratificó el rumbo de la investigación al confirmar ayer el procesamiento de 19 involucrados en el expediente y rechazar un pedido de la droguería Suizo Argentina para anular la causa por cuestionamientos vinculados con este punto.
En su resolución, además, señaló que algunos mensajes detectados por la Justicia sugieren la existencia de “otros actores” por fuera del entramado que hasta ahora fue objeto de investigación, integrado por droguerías, funcionarios, exfuncionarios y agentes externos que operaban sobre la Agencia Nacional de Discapacidad.
El ataque en Bolivia
La declaración de Beller se produjo luego del ataque que sufrió el 17 de agosto frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según su relato, había concurrido al lugar alentada por Cerimedo para encontrarse con un supuesto informante.
Dos hombres vestidos como repartidores llegaron en una moto y uno de ellos le disparó tres veces. La abogada resultó herida y fue trasladada a una clínica, donde permaneció internada. Antes de escapar, los atacantes le quitaron el teléfono celular.
Horas después, Cerimedo fue detenido por la Policía boliviana en el aeropuerto de Viru Viru.
Beller lo señaló públicamente como responsable del ataque y la Justicia boliviana dispuso su detención preventiva. En ese país, además, avanzan contra él una causa por tentativa de feminicidio y otra por presunto enriquecimiento ilícito.