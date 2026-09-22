Causa Andis: la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 acusados

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó este martes un nuevo respaldo judicial. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular del organismo, y de otras 18 personas involucradas en la causa, entre ellas el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.