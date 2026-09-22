Causa Andis: la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 acusados

Resumen para apurados
- La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 acusados por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
- El fallo de la Sala II validó las pruebas tras rechazar nulidades sobre audios filtrados en una causa que investiga sobreprecios de hasta 4.239% y desvíos millonarios.
- La ratificación judicial consolida el caso del fiscal Picardi, que busca elevar a juicio a una red paraestatal y definir el procesamiento de otros 30 implicados.
La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó este martes un nuevo respaldo judicial. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular del organismo, y de otras 18 personas involucradas en la causa, entre ellas el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.
La Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, también rechazó un planteo presentado por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo, y por otras defensas que buscaban anular la causa a partir de cuestionamientos sobre el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo.
De esta manera, el tribunal ratificó el rumbo de una investigación que busca determinar distintos niveles de responsabilidad en una presunta trama de irregularidades dentro de la agencia, consignó el diario "La Nación".
Los procesamientos habían sido dictados en febrero de este año por el juez Sebastián Casanello, cuando la causa todavía estaba radicada en el Juzgado Federal 11, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo.
La hipótesis de la investigación
La hipótesis sostenida por el fiscal Franco Picardi -quien ya solicitó otros 30 procesamientos- apunta a que un grupo paraestatal habría logrado cooptar la Agencia Nacional de Discapacidad y manejarla en función de sus intereses.
Según esa línea de investigación, se habrían producido maniobras vinculadas con la simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios, direccionamiento y eventuales retornos.
Parte de las presuntas irregularidades habría sido instrumentada mediante el Sistema Integral de Importación y Provisión de Fármacos e Insumos Sanitarios (Siipfis), un mecanismo especial de compra diseñado para agilizar la adquisición de insumos médicos de alto costo y baja frecuencia.
La investigación también contempla la compra de insumos ortopédicos, elementos de traumatología, amputaciones, productos cardiovasculares, audífonos y sillas de ruedas.
El impacto en la Andis
La causa derivó en la salida de Spagnuolo y Garbellini y en la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad por parte del Gobierno. También se puso en marcha una auditoría sobre el funcionamiento del organismo.
Entre los resultados de ese trabajo se identificaron sobreprecios de hasta 4.239% y un desfasaje presupuestario superior a los $150.000 millones.
Este lunes, además, el interventor de la Agencia, Alejandro Vilches, presentó su renuncia por “motivos personales”.
El origen de la causa
La investigación comenzó poco más de un año después de la difusión de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que hablaba sobre presuntas irregularidades en el organismo y mencionaba a la secretaria y hermana de Javier Milei, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.
A partir de esos registros, el fiscal Picardi impulsó por etapas una investigación que incluyó intervenciones telefónicas, embargos, allanamientos y el secuestro de más de un millón de dólares en efectivo.
Casi U$S700.000 fueron encontrados en la casa de Ornella Calvete, hija del empresario Miguel Ángel Calvete. Otros U$S266.000 fueron hallados en el automóvil de Emmanuel Kovalivker, de la empresa Suizo, cuando salía de su casa en el barrio Nordelta.
La droguería Suizo quedó bajo investigación desde el comienzo del caso, aunque hasta el momento la causa avanzó también sobre otras líneas.
El debate por los audios
Una de las estrategias de algunas de las defensas apunta a cuestionar los audios atribuidos a Spagnuolo, al considerar que constituyen la base sobre la que se construyó la investigación.
El objetivo de esos planteos es que las grabaciones sean declaradas nulas y que, a partir de ello, caiga el resto de la causa.
Por ahora, la investigación continúa. El juez Lijo ordenó realizar una pericia sobre los audios, mientras la Cámara Federal confirmó los procesamientos y rechazó los planteos que buscaban anular el expediente por el supuesto origen ilícito o adulterado de esas grabaciones.