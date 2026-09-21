En medio de la polémica, renunció Alejandro Vilches como secretario Nacional de Discapacidad
El funcionario dejó su cargo en el Ministerio de Salud por “razones estrictamente personales”. Su salida se produce mientras el Congreso debate cambios en materia de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y una prórroga de la emergencia.
Resumen para apurados
- Alejandro Vilches renunció hoy como secretario de Discapacidad ante el ministro de Salud en Buenos Aires, aduciendo motivos personales en medio de tensiones internas.
- Su salida coincide con el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso, donde se impulsan reformas en pensiones y prestaciones que desataron fuertes críticas dentro del oficialismo.
- El Gobierno deberá designar a un reemplazante mientras negocia la prórroga de la emergencia y enfrenta presiones para revisar los recortes previstos para el área de discapacidad.
Alejandro Alberto Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad. El funcionario comunicó su decisión al ministro de Salud nacional, Mario Lugones, y señaló que dejaría el cargo “a partir de este momento”, por “razones estrictamente personales”.
La salida fue confirmada por fuentes del Gobierno nacional. Por el momento, el Ministerio evalúa quién será su reemplazante y no trascendieron otros cambios en la estructura del área.
Vilches había asumido al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad el 23 de enero de 2026, mediante el Decreto 83/2026. Antes de ocupar ese puesto había desempeñado distintos cargos dentro del Ministerio de Salud, consignó el sitio Infobae.
La renuncia se conoce mientras el oficialismo y los bloques aliados mantienen diferencias por los cambios en materia de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y mientras el Congreso nacional debate una prórroga de la emergencia.
Cambios previstos en el Presupuesto
El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora modificaciones en distintos aspectos de la legislación vigente sobre discapacidad. Entre otros puntos, contempla cambios en las condiciones vinculadas con las pensiones por discapacidad, modificaciones en el esquema de prestaciones y cambios en los mecanismos de actualización y financiamiento.
La incorporación de estos artículos generó diferencias incluso dentro del oficialismo. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, manifestó que desconocía las modificaciones incluidas en el proyecto y cuestionó que no hubieran sido discutidas previamente en la mesa política.
Una política que requiere articulación
La política de discapacidad abarca cuestiones que exceden el sistema sanitario, entre ellas la accesibilidad, el transporte, la educación, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad.
Por ese carácter transversal, las medidas relacionadas con el sector requieren la intervención y articulación de distintas áreas del Estado. Las discusiones legislativas, presupuestarias, educativas, de transporte y de protección social involucran a organismos con competencias específicas.
El organismo rector de discapacidad no surgió originalmente dentro del Ministerio de Salud y mantiene vínculos de trabajo con distintos actores estatales y sociales relacionados con la materia. Tras su incorporación a esa cartera, la Secretaría preservó esa dinámica de articulación.
El Ministerio de Salud interviene en los asuntos correspondientes a sus atribuciones y emite opiniones técnicas cuando son requeridas. La definición de políticas sobre discapacidad, sin embargo, requiere coordinación entre distintos ministerios por la diversidad de derechos y áreas involucradas.