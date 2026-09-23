A qué hora corre Colapinto en Azerbaiyán: el cronograma completo del fin de semana de F1

Resumen para apurados
- Franco Colapinto correrá con Alpine el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 en Bakú del 24 al 26 de septiembre, disputando la carrera el sábado por duelo nacional.
- El piloto argentino llega tras finalizar séptimo en el GP de España y sumar puntos por segunda fecha consecutiva, luego de un complejo antecedente en 2025 en Bakú.
- La competencia en el circuito callejero azerí será clave para consolidar su ascenso en la tabla general y revertir los tropiezos sufridos en su anterior presentación.
El argentino Franco Colapinto tendá nuevamente actividad en la Fórmula 1 y buscará seguir con buena racha con su Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará de jueves a sábado por la conmemoración de un hecho histórico para el país caucásico.
La cita tendrá una particularidad en su cronograma: la carrera final se disputará el sábado para respetar el Día Nacional de Luto que se conmemora en dicho país.
El circuito no le trae buenos recuerdos al pilarense. En 2025, tras un sábado complicado en el que un golpe contra el muro lo dejó 16° en la clasificación, el piloto argentino mostró un gran ritmo inicial el domingo, llegando a escalar hasta el 13° puesto. Sin embargo, las esperanzas de Colapinto se desvanecieron en la vuelta 18, cuando un toque de Alex Albon le provocó un trompo y severos daños en su monoplaza. Aunque logró mantenerse en pista y cruzar la bandera a cuadros el incidente lo dejó en el 19° lugar.
Horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre
- Práctica 1: 5.30.
- Práctica 2: 9.
Viernes 25 de septiembre
- Práctica 3: 5.30.
- Clasificación: 9.
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9.
F1, en vivo: cómo ver el GP de Azerbaiyán por TV y Online
La carrera se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD)
- DirecTV: canales 605 (SD) y 1605 (HD)
- Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD)
De manera online, la transmisión estará disponible en Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN, y también a través de Telecentro Play, D Go y Flow.