Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció que se va de la Argentina y reveló el motivo de su decisión

Resumen para apurados
- Sofía Solá, hija de Maru Botana, anunció en redes sociales que se mudará de Buenos Aires a Barcelona, España, para trabajar como modelo y cumplir un sueño personal pendiente.
- La influencer de 21 años explicó que, tras descartar una mudanza previa por motivos emocionales, ahora viaja con un contrato en una agencia de modelos tras consolidar su carrera local.
- Este paso marca un salto internacional en su trayectoria profesional y busca inspirar a sus seguidores a confiar en sus proyectos personales pese a la incertidumbre y el miedo.
Sofía Solá, la hija influencer de Maru Botana, utilizó sus redes sociales para contar la drástica decisión que tomó y que ya se la comunicó a su familia: se irá del país y reveló que se mudará a España.
“Chicos, me voy a vivir a Barcelona. O sea, estoy cumpliendo mi sueño”, expresó, feliz a través de un posteo que realizó en su cuenta de Tik Tok en donde tiene más de 150.000 seguidores. Y agregó: “Desde que soy muy chiquitita sueño con irme a vivir a una ciudad y, cuando conocí Barcelona, supe que esa era la ciudad”.
A su vez contó que este proyecto lo venía pensando hace mucho tiempo y estuvo a punto de concretarlo a inicios de 2025: “El año pasado me quería ir, pero me di cuenta de que me estaba yendo de Buenos Aires por un sentido de escapatoria...” "Sentía que Buenos Aires me atrapaba, me hacía mal, que el ambiente y la gente con la que me rodeaba me hacían mal. En fin, me quería ir a modo de escapatoria y no iba con nada en concreto”, continuó.
“Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de modelo e influencer en las redes, me di cuenta de que era un trabajo que a mí me encanta, me fascina y lo re disfruto. Entonces accioné frente a eso para cumplir mi sueño de irme a vivir a otro lado, pero primero busqué formar todo lo que yo quería acá en Buenos Aires”, detalló Sofía.
Cumplir un sueño
En ese sentido, contó que tiene una propuesta concreta para ir a trabajar a tierras catalanas, debido a que una agencia de modelo la seleccionó para su staff. “Me voy a vivir a Barcelona hasta agosto”, anunció. “Estaba viendo la importancia de accionar frente a lo que uno quiere y cómo, si uno se propone los pasos justos, lo puede lograr. Sé que es un sueño súper alto, pero cada pasito cuenta. Así que confíen en ustedes mismos, porque es muy importante confiar. Confiar en uno mismo”, reflexionó la joven modelo de 21 años.
"Obviamente tengo miedo, nervios y todo... pero estoy súper entusiasmada por la situación que se me viene”, finalizó.