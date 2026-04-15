Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció que se va de la Argentina y reveló el motivo de su decisión

A su vez contó que este proyecto lo venía pensando hace mucho tiempo y estuvo a punto de concretarlo a inicios de 2025: “El año pasado me quería ir, pero me di cuenta de que me estaba yendo de Buenos Aires por un sentido de escapatoria...” "Sentía que Buenos Aires me atrapaba, me hacía mal, que el ambiente y la gente con la que me rodeaba me hacían mal. En fin, me quería ir a modo de escapatoria y no iba con nada en concreto”, continuó.