El posteo de Majo Granatto tras las críticas a su hermana por sus dichos sobre Lionel Messi

Resumen para apurados
- Majo Granatto, capitana de Las Leonas, elogió a Lionel Messi en redes sociales para desmarcarse de las críticas recibidas por su hermana Victoria tras el título mundial.
- Victoria Granatto relativizó el saludo de Messi al destacar a históricas del hockey, lo que desató repudio en redes y la obligó a cerrar su cuenta de Instagram.
- El descargo de la capitana busca desactivar el conflicto mediático y preservar la imagen del seleccionado femenino frente a la afición deportiva argentina.
Una inesperada polémica se instaló en las redes sociales después de la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey. Victoria Granatto fue cuestionada por sus declaraciones sobre el saludo de Lionel Messi al seleccionado argentino y, tras la repercusión que tuvieron sus palabras, su hermana Majo realizó una serie de publicaciones que llamaron la atención.
En una entrevista con ESPN Hockey, Victoria había opinado sobre el mensaje que Messi publicó para felicitar a Las Leonas por el título. “Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi”, expresó. Luego agregó, en referencia a algunas de las grandes figuras de la historia del hockey femenino argentino, “Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot)... Nuestra historia es mucho más grande”.
Los dichos generaron críticas entre algunos fanáticos y la jugadora terminó restringiendo el acceso a su cuenta de Instagram, que pasó a ser privada. En medio de esa situación, Majo, capitana de Las Leonas, publicó primero una fotografía junto a Agostina Alonso, en la que ambas aparecen tomando mate y sosteniendo el trofeo conseguido tras la consagración. La imagen tenía una particularidad: replicaba una postal que Messi había publicado después de conquistar el Mundial de Qatar 2022. “Campeonas del mundo, amiga (y un humilde homenaje al 10”, escribió.
El mensaje de Majo Granatto para Messi
Más tarde, Majo compartió una fotografía de Messi y le dedicó un extenso mensaje para dejar en claro su admiración por el futbolista. “Parece que hay que explicar algo absurdo, Capitán. Como persona, Argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice. Fuiste, sos y serás un ejemplo de absolutamente todo para mí y para toda la selección. Como vos no hay. Sé todo lo que significas para el país y para el mundo entero. Nunca dije ni diría lo contrario. ¡Siempre Messi, gracias por tanto!”, expresó.
Finalmente, la capitana de Las Leonas aclaró que no había realizado declaraciones sobre la polémica y pidió que no la involucraran en el conflicto generado por los dichos de su hermana. “Hola gente, yo no hice declaraciones ni notas con respecto a nada. Aviso porque no me gusta que me involucren en asuntos que no son míos. ¡Gracias!”, publicó en sus redes sociales.