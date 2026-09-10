El posteo de Majo Granatto tras las críticas a su hermana por sus dichos sobre Lionel Messi

El mensaje de Majo Granatto para Messi

Más tarde, Majo compartió una fotografía de Messi y le dedicó un extenso mensaje para dejar en claro su admiración por el futbolista. “Parece que hay que explicar algo absurdo, Capitán. Como persona, Argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice. Fuiste, sos y serás un ejemplo de absolutamente todo para mí y para toda la selección. Como vos no hay. Sé todo lo que significas para el país y para el mundo entero. Nunca dije ni diría lo contrario. ¡Siempre Messi, gracias por tanto!”, expresó.