Asamblea General de la ONU: Trump y Lula, en veredas opuestas

En el trasfondo de ese reclamo está Trump, que ha respaldado a candidatos de derecha en países de la región, y la relación entre Brasilia y Washington viene tensa desde 2025, cuando Estados Unidos aplicó el primer tarifazo comercial a Brasil como represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de enero de 2023, cuando simpatizantes del gobierno saliente asaltaron edificios estatales para impedir la asunción de Lula.