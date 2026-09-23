Asamblea General de la ONU: Trump y Lula, en veredas opuestas

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Dos discursos consecutivos ante la Asamblea General de Naciones Unidas dejaron en evidencia la tensión que atraviesa a la región: mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está dispuesto a usar su “poderío militar sin igual” para asegurar los intereses de su país en América Latina, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció la “injerencia extranjera” y prometió blindar los comicios de su país frente a “los enemigos de la democracia”.
Trump advirtió ante los delegados de más de 130 países que está dispuesto a utilizar su “poderío militar sin igual” para asegurar sus intereses en América Latina y que ya “no tolerará amenazas” en el hemisferio occidental.
Apuntó especialmente contra Cuba y contra los carteles de la droga, a los que comparó con el Estado Islámico y consideró merecedores de ser “ejecutados, exiliados o detenidos”.
Reivindicó además los ataques militares contra presuntas narcolanchas que lleva adelante desde el año pasado en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 200 muertos, y citó como prueba de su poderío la operación que en enero de este año terminó con la captura y expulsión de Nicolás Maduro del territorio venezolano.
El poderío militar estadounidense no tiene parangón, sostuvo. “Nuestras acciones en Venezuela son prueba de ello”, añadió.
Dijo todo eso mientras estaba presente en la sala la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, con quien Trump preveía reunirse brevemente ayer.
Trump, que creó una alianza “de seguridad regional”, el Escudo de las Américas, con gobiernos conservadores aliados en América Latina, amenazó en varias ocasiones que ahora es “el turno de Cuba”. “Cuba caerá” advirtió ante la tribuna de la ONU. “El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”, dijo.
Poco antes de la intervención guerrerista de Trump, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva había atacado a los “enemigos de la democracia” que intentan intervenir en la región, fijando así una posición opuesta.
“La democracia está nuevamente en jaque. Volvemos a presenciar la injerencia extranjera en los procesos electorales. La división del mundo en zonas de influencia para incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos constituye un gesto anacrónico”, dijo Lula.
Sin mencionar a Trump, el mandatario brasileño denunció que el mundo vuelve a presenciar la “injerencia extranjera en los procesos electorales” y una división en zonas de influencia que calificó de “gesto anacrónico” propio de “incursiones neocoloniales” en busca de recursos estratégicos. “Brasil no es el patio trasero de nadie”, lanzó.
Sistema electoral
Lula, que buscará la reelección el 4 de octubre frente al derechista Flávio Bolsonaro, remarcó que Brasil cuenta con un sistema electoral moderno y robusto. “Bajo la atenta mirada de una ciudadanía plural y de una prensa libre, no permitiremos que los enemigos de la democracia, internos o externos, atenten contra la voluntad popular”, agregó.
En el trasfondo de ese reclamo está Trump, que ha respaldado a candidatos de derecha en países de la región, y la relación entre Brasilia y Washington viene tensa desde 2025, cuando Estados Unidos aplicó el primer tarifazo comercial a Brasil como represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de enero de 2023, cuando simpatizantes del gobierno saliente asaltaron edificios estatales para impedir la asunción de Lula.
“La democracia está nuevamente en jaque. Volvemos a presenciar la injerencia extranjera en los procesos electorales. La división del mundo en zonas de influencia para incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos constituye un gesto anacrónico”, dijo el brasileño.
Lula cerró su intervención con una crítica directa al organismo que lo recibía: acusó al Consejo de Seguridad de la ONU de fracasar en su misión de “librar a la humanidad del flagelo de la guerra” y reclamó una reforma profunda de una estructura.
“Somos rehenes del inmovilismo de un Consejo de Seguridad que no cumple su papel”, afirmó el veterano político brasileño, que aboga por una profunda reforma del organismo.