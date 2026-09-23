SociedadActualidad

La red vial de Tucumán es el debate que se viene: qué mejoras se proponen

Proponen una mesa metropolitana.

Luis Lobo Chaklián
Luis Lobo Chaklián
Hace 5 Hs

El arquitecto Luis Lobo Chaklián plantea la necesidad de armar una verdadera mesa metropolitana de discusión y decisión para debatir sobre el futuro del Camino del Perú. Una instancia que permita que las jurisdicciones se sienten alrededor del mismo problema y puedan pensar soluciones que excedan el límite de cada municipio.

La idea, según explica, ya forma parte de la visión con la que se está trabajando en el nuevo Código de Planeamiento Urbano. Pero para llevarla a la práctica hace falta una decisión política. “Esa mesa metropolitana tiene que tener una cabeza”, afirma. Y señala que la Provincia podría asumir ese papel articulador porque buena parte de las grandes infraestructuras atraviesan jurisdicciones y dependen de organismos provinciales.

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Hay una dificultad evidente: las obras de esta magnitud requieren inversiones enormes. Pero el argumento de Lobo Chaklián es que la falta de recursos no debería impedir la planificación. Por eso insiste en la necesidad de trabajar desde ahora en los anteproyectos y proyectos que permitan tener preparados los planes para cuando aparezcan los recursos.

El arquitecto comenta que el nuevo código trabaja con un horizonte bastante largo: “nosotros nos planteamos una ciudad dentro de 30 años”. En ese sentido, la pregunta no es sólo cuántos autos circulan hoy por el Camino del Perú, sino qué ocurrirá cuando el área metropolitana tenga una población todavía mayor y cuando la expansión urbana haya ocupado nuevos sectores. Según el diagnóstico que maneja el equipo, el área metropolitana tiene hoy alrededor de 1,1 millones de habitantes y podría alcanzar entre 1,8 y 2 millones en las próximas décadas.

Si ese crecimiento no es acompañado por una transformación de la infraestructura, el problema no será solamente que algunas rutas se congestionen. La propia estructura urbana quedará desequilibrada.

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

“La trama vial del área metropolitana necesita una reestructuración y una visión para un sector en el que van a vivir cerca de 2 millones de personas”, sostiene. Es, en definitiva, cambiar la pregunta. No pensar solamente qué hacer con el Camino del Perú cuando se llena de autos, sino qué sistema vial necesita una ciudad que seguirá creciendo.

Nuevas vías troncales

El Camino del Perú tampoco puede analizarse de manera aislada, sostiene. Dentro de la planificación metropolitana, Lobo Chaklián menciona la necesidad de nuevas vías troncales, una avenida de circunvalación que debería adquirir características de autovía y nuevos corredores que permitan distribuir el tránsito alrededor de la ciudad.

La calle Frías Silva ya no escapa al caos generalizado del Camino del Perú

La calle Frías Silva ya no escapa al caos generalizado del Camino del Perú

También habla de nuevos puentes: cuatro sobre el río Salí, tres hacia el norte y otros cuatro vinculados con Yerba Buena. La lógica es sencilla: si todo el tránsito debe pasar por los mismos puntos de conexión, esos puntos terminan colapsando. La infraestructura, en cambio, debería ofrecer alternativas.

“Hay que jerarquizar las redes viales”, sostiene. La planificación también contempla otros componentes que muchas veces quedan fuera de la discusión sobre tránsito: espacios verdes, sistemas de desagüe, canales y obras ambientales.

Temas Luis Lobo ChakliánCamino del Perú
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Test de personalidad: elegí un camino y descubrí cuál es tu mayor motivación en la vida

Test de personalidad: elegí un camino y descubrí cuál es tu mayor motivación en la vida

La batalla diaria de los varitas del Camino del Perú para ordenar el caos

La batalla diaria de los varitas del Camino del Perú para ordenar el caos

La calle Frías Silva ya no escapa al caos generalizado del Camino del Perú

La calle Frías Silva ya no escapa al caos generalizado del Camino del Perú

Lo más popular
$1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias
1

$1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias

Se fue de Tucumán a Valencia en busca de oportunidades y fue premiada por su proyecto de movilidad
2

Se fue de Tucumán a Valencia en busca de oportunidades y fue premiada por su proyecto de movilidad

Amazon abrió una pasantía en Argentina para estudiantes de Sistemas y Computación
3

Amazon abrió una pasantía en Argentina para estudiantes de Sistemas y Computación

Videojuegos tucumanos: convocan a desarrolladores a sumar sus proyectos a una plataforma audiovisual
4

Videojuegos tucumanos: convocan a desarrolladores a sumar sus proyectos a una plataforma audiovisual

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino
5

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
3

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital
4

En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital

Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas
5

Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas

Más Noticias
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Líderes de más de 20 países piden que se intensifiquen controles a la IA

Líderes de más de 20 países piden que se intensifiquen controles a la IA

Trump acusa a periodistas de amenazar la seguridad nacional

Trump acusa a periodistas de amenazar la seguridad nacional

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo

Taxistas de la capital marchan hoy para que se controle a las apps de transporte

Taxistas de la capital marchan hoy para que se controle a las apps de transporte

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

Comentarios