La red vial de Tucumán es el debate que se viene: qué mejoras se proponen

El arquitecto comenta que el nuevo código trabaja con un horizonte bastante largo: “nosotros nos planteamos una ciudad dentro de 30 años”. En ese sentido, la pregunta no es sólo cuántos autos circulan hoy por el Camino del Perú, sino qué ocurrirá cuando el área metropolitana tenga una población todavía mayor y cuando la expansión urbana haya ocupado nuevos sectores. Según el diagnóstico que maneja el equipo, el área metropolitana tiene hoy alrededor de 1,1 millones de habitantes y podría alcanzar entre 1,8 y 2 millones en las próximas décadas.