Susana Noé: “A la hora de escribir juego, me divierto o sufro”

- Son autobiográficas las calles y barrios de Salta y de Tucumán. Por todos ellos caminé, soñé y he trabajado. Seguramente pareció autobiográfico “Tantas veces soñé con volver”, “Despertar”... Son historias reales que ocurrieron en épocas de la última dictadura, en un caso con una profesora de Trabajo Social que se salvó de ser desaparecida por disfrazarse y vivir como una campesina haciendo dulces con los frutos cosechados. Como me encanta ficcionar la llevé a Salta, recorre sus calles y recuerda la procesión del Señor del Milagro. Hay muchas imágenes que impactaron en mi subjetividad. Los mendigos que dormitaban en las afueras del Hospital Centro de Salud mientras trabajé coordinando el Observatorio de la Mujer dan lugar a los protagonistas de “La tierra se lo tragó”; las mujeres que solían pararse en la puerta o detrás del visillo observando la vida de las vecinas dieron lugar a “Manojo de llaves”. De mi época de estudiante o recién casada ficcioné un caso de violencia contra la mujer: “Muñeca en el pasillo”.