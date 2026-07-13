Los 13 libros cortos ideales para terminar en un fin de semana, según Penguin Random House

La editorial Penguin Random House publicó una serie de títulos para leer de forma veloz y en poco tiempo. “Libros cortos para leer en un fin de semana largo”, se tituló el listado de recomendaciones. “Si tenés pendientes, tenemos un desafío para vos: libros cortos que podés leer en un fin de semana”, compartió Penguin en su cuenta de Instagram e invitó a leer la mayor cantidad de obras posibles el fin de semana que pasó. Pero las sugerencias siguen siendo útiles para cualquier momento de las vacaciones.