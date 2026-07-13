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Los 13 libros cortos ideales para terminar en un fin de semana, según Penguin Random House

Una selección de novelas, cuentos y clásicos de menos de 300 páginas para aprovechar el receso invernal.

Los 13 libros cortos ideales para terminar en un fin de semana, según Penguin Random House
Imagen generada con la inteligencia artificial de Gemini
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Penguin Random House recomendó en Argentina una lista de 13 libros cortos de menos de 300 páginas para incentivar la lectura rápida durante el receso invernal.
  • Difundida en redes sociales, la selección incluye clásicos y relatos breves pensados para recuperar la constancia lectora que suele perderse por la rutina diaria.
  • Esta iniciativa busca revalorizar la literatura breve como una alternativa accesible frente al consumo digital, facilitando el acceso a la cultura en tiempos de ocio.
Resumen generado con IA

Las vacaciones de invierno se vuelven la época perfecta para recuperar un viejo hábito perdido: la lectura. Abandonar los libros ante cualquier imprevisto en la rutina es moneda corriente en la cotidianidad. Por eso, en el momento de mayor relajación, se vuelve más sencillo retomar esta práctica, que además de entretener, enriquece e invita a desarrollar el pensamiento.

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La editorial Penguin Random House publicó una serie de títulos para leer de forma veloz y en poco tiempo. “Libros cortos para leer en un fin de semana largo”, se tituló el listado de recomendaciones. “Si tenés pendientes, tenemos un desafío para vos: libros cortos que podés leer en un fin de semana”, compartió Penguin en su cuenta de Instagram e invitó a leer la mayor cantidad de obras posibles el fin de semana que pasó. Pero las sugerencias siguen siendo útiles para cualquier momento de las vacaciones.

13 libros cortos para leer en pocos días

Rebelión en la granja - George Orwell

Una fábula política en la que los animales de una granja se rebelan contra sus dueños con la esperanza de construir una sociedad más justa.

El Principito - Antoine de Saint-Exupéry

El encuentro entre un aviador y un pequeño viajero llegado de otro planeta da origen a una historia inolvidable sobre la amistad, el amor y el sentido de la vida.

Crónica de una muerte anunciada - Gabriel García Márquez

Un clásico de García Márquez que combina tensión, memoria y una profunda reflexión sobre el honor y el destino.

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El extranjero - Albert Camus

Una de las novelas fundamentales del existencialismo y de la literatura del siglo XX.

Bestiario - Julio Cortázar

Ocho cuentos en los que lo cotidiano se transforma de manera sutil en algo inquietante y extraordinario.

Charlie y la fábrica de chocolate - Roald Dahl

Un mundo tan maravilloso como impredecible, en una historia llena de humor, imaginación y valores.

El libro de arena - Jorge Luis Borges

Una colección de relatos donde Borges vuelve a desplegar su universo de laberintos, espejos, libros infinitos y paradojas.

Elena sabe - Claudia Piñeiro

Tras la muerte de su hija, Elena decide investigar por su cuenta lo ocurrido, enfrentando tanto los límites de su enfermedad como los prejuicios que la rodean.

Mafalda - Quino

El primer volumen reúne las inolvidables tiras de Mafalda, la niña que con humor, inteligencia y espíritu crítico cuestiona el mundo de los adultos.

Blackwater - Michael McDowell

Tras una devastadora inundación en Perdido, un pequeño pueblo de Alabama, la misteriosa llegada de Elinor Dammert altera el equilibrio de la poderosa familia Caskey.

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Un mundo feliz - Aldous Huxley

En una sociedad donde el bienestar y el consumo parecen haber eliminado el conflicto, la libertad, el pensamiento crítico y la individualidad han sido sacrificados.

Cuentos de la selva - Horacio Quiroga

Ambientados en la exuberante selva misionera, estos relatos narran las aventuras de animales y personas con ingenio, emoción y un profundo respeto por la naturaleza.

Pollo con ciruelas - Marjane Satrapi

Cuando un músico pierde su instrumento más preciado, decide dejarse morir mientras revive los recuerdos, sueños y emociones que marcaron su vida.

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