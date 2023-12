Susana Noé: “Con la escritura he buscado secar heridas”

- La idea de tender puentes está presente constantemente en mi obra, hace alusión a lo colectivo, a lo grupal, a vencer lo individual y a posibilitar el encuentro. Durante la cuarentena tomé muchos cursos sobre narrativa y poesía; y fue la escritora, poeta y docente Inés Dorita Corton quien me acercó a María Belén Aguirre. Su obra “Siamesas” me permitió un encuentro literario afectivo con su autora y marca un giro de mi escritura. A posterior leí “Ubi Sunt” y “Pater Dixit”. En dichos cursos algo resonó en mí. La literatura transforma la realidad, todo es posible con las letras, lo imposible sucede. Cuando leí “Pater Dixit” y “Ubi Sunt” surgió en mí la idea: ¿y si dialogo con Víctor? ¿Cómo traerlo hasta aquí? ¿Podré hacer un “Frater Dixit”? Consulté con María Belén si podía usar el formato y el título como el de sus libros. No sólo le gustó la idea, sino que con una generosidad, humildad y solidaridad increíbles me apoyó desde el comienzo.