Las Malvinas llegaron al festival internacional de San Sebastián en la ropa de cuatro actrices

El gesto se produjo pocos días después de que Lali Espósito también llevara la misma consigna al festival. La actriz y cantante llegó a San Sebastián para presentar Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat, y eligió una remera blanca con la frase escrita en negro, con una tipografía inspirada en la utilizada por los jugadores argentinos durante el Mundial.