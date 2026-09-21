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Las Malvinas llegaron al festival internacional de San Sebastián en la ropa de cuatro actrices

Se trata de Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez.

ACTRICES. Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Flechner y Carolina Álvarez
ACTRICES. Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Flechner y Carolina Álvarez
Hace 2 Hs

La bandera de “Las Malvinas son argentinas” volvió a aparecer en un escenario internacional, esta vez en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez sorprendieron durante su paso por la alfombra roja al mostrar prendas intervenidas con la imagen de las islas y la histórica consigna argentina.

Las cuatro llegaron a España para participar de la presentación de Mis muertos tristes, la producción dirigida por Pablo Larraín que integra la Sección Oficial del festival. Pero su vestuario terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

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Morán, Fonzi, Flechner y Álvarez caminaron juntas por la alfombra roja con prendas en tonos celestes, blancos, marrones y oscuros. Al llegar al final del recorrido, se dieron vuelta al mismo tiempo y dejaron a la vista el diseño estampado en la parte posterior: un mapa de las islas acompañado por la frase “Las Malvinas son argentinas”.

En las redes

La imagen fue difundida por Fonzi en sus redes sociales y rápidamente comenzó a circular entre medios y usuarios. Las prendas, según trascendió, fueron diseñadas por la marca argentina Sofía y Alfonso y tomaron como referencia la bandera que la Selección argentina desplegó durante el Mundial 2026.

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El gesto se produjo pocos días después de que Lali Espósito también llevara la misma consigna al festival. La actriz y cantante llegó a San Sebastián para presentar Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat, y eligió una remera blanca con la frase escrita en negro, con una tipografía inspirada en la utilizada por los jugadores argentinos durante el Mundial.

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