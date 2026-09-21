Ramiro Tulián, la joya de Belgrano que salvó a Argentina en los Juegos Suramericanos

Su llegada también significó un importante ingreso para su club de origen. La operación contempló el pago de U$S 100.000 en dos cuotas a Las Flores, dinero que permitió reinaugurar su sede social. Además, se estableció una tercera cuota de U$S 50.000 cuando el futbolista complete 450 minutos en Primera y una plusvalía del 10% de una futura transferencia.