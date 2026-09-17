Marcelo Gallardo llegó a Ecuador para asumir como DT de “La Tri”: cuándo será su debut
El entrenador argentino arribó a Quito para iniciar su ciclo al frente de la Selección ecuatoriana y firmará contrato hasta el Mundial 2030. En el aeropuerto recibió un particular regalo antes de conocer el predio de Monte Olivo.
Resumen para apurados
- Marcelo Gallardo llegó a Quito para asumir formalmente como director técnico de la Selección de Ecuador, con un proyecto a largo plazo.
- Recibido por el presidente de la FEF, Francisco Egas, el entrenador recorrió el predio de Monte Olivo y firmará su contrato hasta el Mundial 2030.
- Su debut será el 24 de septiembre ante Corea del Sur en una gira por Asia, iniciando un ciclo enfocado en la Copa América 2028 y el Mundial 2030.
Marcelo Gallardo ya está en Ecuador para comenzar oficialmente una nueva etapa de su carrera. El entrenador argentino llegó a Quito para asumir la conducción de “La Tri”, con un proyecto que tendrá entre sus principales objetivos la Copa América 2028 y el Mundial 2030.
En el aeropuerto fue recibido por Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y uno de los principales responsables de las gestiones para concretar su contratación. Ante la expectativa generada por su llegada, Gallardo se limitó a expresar que estaba “muy contento” por afrontar el nuevo desafío.
El recibimiento también dejó una particular escena. Una mujer le entregó un muñeco de lana multicolor y le expresó: “Un Muñeco para otro Muñeco. Es Aya Uma, que le va a dar buenas energías y personalidad a la plantilla”.
El Aya Uma, también conocido como Diablo Huma, es un símbolo tradicional ecuatoriano cuyo nombre significa “cabeza de espíritu” en quichua y está asociado a la figura de un líder, guerrero y guía espiritual.
Gallardo conoció la casa de la Selección de Ecuador
Después de abandonar el aeropuerto, el argentino se trasladó hacia el complejo deportivo de Monte Olivo. Allí recorrió las instalaciones, saludó al personal y conoció el lugar que funcionará como centro de operaciones del seleccionado durante su ciclo.
El siguiente paso será la firma del contrato que lo vinculará con Ecuador hasta el Mundial 2030. Luego brindará su primera conferencia de prensa como entrenador de “La Tri”, prevista para las 15.30 de Ecuador -17.30 de Argentina-.
Cuándo debutará Gallardo
El estreno llegará rápidamente. Ecuador iniciará una gira por Asia y enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre en Suwon, desde las 8 de Argentina.
Posteriormente, el seleccionado viajará a Yokohama para disputar un cuadrangular. Allí enfrentará a Japón el 1 de octubre y cerrará su participación el 5 frente al ganador o perdedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.
Así comenzará formalmente el ciclo de Gallardo, quien tendrá sus primeras pruebas apenas una semana después de desembarcar en Quito.