Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Resumen para apurados
- Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina el 6 de octubre en el Monumental ante Benín, en un partido homenaje tras anunciar su retiro internacional.
- Las entradas se venderían a fines de septiembre por Deportick con precios estimados desde $90.000 hasta $480.000, a la espera de la confirmación de AFA.
- El encuentro marcará el cierre histórico del ciclo del capitán con la Albiceleste, generando una alta demanda y expectativa por conseguir boletos.
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene fecha: será el 6 de octubre, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en el estadio Monumental. Ante la expectativa de los hinchas por acompañar al capitán en su último partido con la camiseta argentina, crece el interés por saber cuándo se podrán comprar las entradas, cuál será la plataforma habilitada y cuánto podrían costar.
La AFA confirmó el encuentro, pero todavía no informó oficialmente la fecha, el horario de inicio de la venta ni los precios definitivos de los tickets. Distintos reportes coinciden en que la comercialización podría comenzar hacia fines de septiembre.
Dónde comprar las entradas para ver a Messi
La venta se realizaría a través de Deportick, plataforma que ya fue utilizada para comercializar entradas de partidos de la Selección argentina como local. Para poder comprar, será necesario contar previamente con un usuario registrado.
Para evitar inconvenientes cuando se habilite el expendio, los hinchas pueden dejar preparada su cuenta y verificar que sus datos personales estén correctamente cargados.
El día de la venta, el procedimiento contempla una fila virtual, por lo que será importante ingresar con anticipación al horario anunciado.
¿Cuándo salen a la venta?
Por el momento, la AFA no comunicó oficialmente el día ni la hora de apertura de la venta. La expectativa es que los tickets se habiliten hacia los últimos días de septiembre, aproximadamente entre una semana y diez días antes del partido. Por eso, el cronograma definitivo deberá confirmarse mediante un anuncio oficial de la organización.
Cuánto podrían costar las entradas para Argentina-Benín
Los precios para el partido del 6 de octubre todavía no fueron oficializados. Como referencia, las estimaciones publicadas ubican el valor inicial de las entradas generales en torno a los $90.000-$100.000, mientras que algunas plateas podrían alcanzar valores cercanos a los $450.000-$480.000.
Estos montos son únicamente orientativos y podrían modificarse cuando la AFA anuncie oficialmente el esquema de precios.
Como referencia de los sectores y valores mencionados en las últimas ventas, se manejan los siguientes rangos:
- Popular General, Sívori y Centenario: desde aproximadamente $90.000.
- Sívori y Centenario Alta/Media: entre $158.000 y $320.000.
- San Martín y Belgrano Alta: alrededor de $260.000.
- San Martín y Belgrano Baja/Media: entre $450.000 y $480.000.
El duelo ante Benín tendrá un significado especial porque marcará la despedida de Messi del seleccionado argentino ante el público local, después de que el futbolista anunciara su retiro internacional. La AFA confirmó su convocatoria para este partido homenaje.
La expectativa por conseguir una localidad ya comenzó, aunque habrá que esperar el anuncio oficial para conocer cuándo se habilitará la venta, cuánto costará cada ubicación y cuáles serán las condiciones para comprar las entradas.