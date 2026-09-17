Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene fecha: será el 6 de octubre, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en el estadio Monumental. Ante la expectativa de los hinchas por acompañar al capitán en su último partido con la camiseta argentina, crece el interés por saber cuándo se podrán comprar las entradas, cuál será la plataforma habilitada y cuánto podrían costar.