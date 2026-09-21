DeportesFútbol

Argentina logró un empate agónico ante Venezuela y avanzó a semifinales de los Juegos Suramericanos

La Selección Sub-19 igualó 1-1 gracias a un golazo de Ramiro Tulián a los 49 minutos del segundo tiempo. El equipo de Diego Placente enfrentará a Chile por un lugar en la final.

Argentina está en semis de los Juegos Suramericanos.
Argentina está en semis de los Juegos Suramericanos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina Sub-19 empató 1-1 con Venezuela en Rosario y avanzó a semifinales de los Juegos Suramericanos tras un agónico gol de Ramiro Tulián al minuto 94.
  • El equipo de Diego Placente perdía ante la Vinotinto pero igualó con un tiro lejano. Venía de una derrota ante Paraguay y un triunfo 1-0 sobre Uruguay en la fase inicial.
  • El conjunto nacional enfrentará a Chile por un lugar en la final, seguido de cerca por Lionel Scaloni para proyectar a las futuras promesas a la Selección mayor.
Resumen generado con IA

La Selección Sub-19 consiguió una clasificación agónica a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente empató 1-1 frente a Venezuela en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Argentina tuvo una de las primeras oportunidades a los tres minutos, cuando Nicolás Marcipar remató dentro del área y obligó a intervenir al arquero Diego Ochoa. Sin embargo, fue Venezuela el seleccionado que consiguió ponerse en ventaja gracias a Jesús González.

La “Albiceleste” tomó el protagonismo durante el segundo tiempo y buscó insistentemente la igualdad, aunque le costó transformar el dominio en situaciones concretas. Cuando parecía que Venezuela se quedaba con la victoria, apareció Ramiro Tulián: a los 49 minutos del complemento sacó un potente remate desde media distancia y estableció el 1-1 definitivo.

El empate permitió que Argentina asegurara la clasificación sin depender de otros resultados. El equipo de Placente había comenzado su participación con una derrota frente a Paraguay y luego se recuperó al vencer 1-0 a Uruguay con gol de Franco Domínguez.

Ahora, la Selección enfrentará a Chile en las semifinales por un lugar en la definición.

El encuentro contó además con una presencia especial en las tribunas del Marcelo Bielsa. Lionel Scaloni asistió junto al cuerpo técnico de la Selección mayor para observar de cerca la actuación de los juveniles argentinos.

Temas Selección Argentina de fútbolDiego PlacenteLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gustavo Alfaro analizó el futuro de la Selección sin Messi: “Se va a reinventar”

Gustavo Alfaro analizó el futuro de la Selección sin Messi: “Se va a reinventar”

Thomas Tuchel recordó la eliminación ante Argentina: “Es mi cicatriz y tengo que vivir con ella”

Thomas Tuchel recordó la eliminación ante Argentina: “Es mi cicatriz y tengo que vivir con ella”

Marcelo Gallardo llegó a Ecuador para asumir como DT de “La Tri”: cuándo será su debut

Marcelo Gallardo llegó a Ecuador para asumir como DT de “La Tri”: cuándo será su debut

Escándalo en Suiza: Granit Xhaka admitió que falsificó un certificado de vacunación contra el COVID-19

Escándalo en Suiza: Granit Xhaka admitió que falsificó un certificado de vacunación contra el COVID-19

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
3

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
4

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”
5

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
2

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
3

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
4

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
5

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Más Noticias
Un presente que preocupa a San Martín: los hinchas cuestionan al plantel, al DT y a la dirigencia

Un presente que preocupa a San Martín: los hinchas cuestionan al plantel, al DT y a la dirigencia

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Messi se despide de la selección argentina: precios, fechas y cómo comprar las entradas

Messi se despide de la selección argentina: precios, fechas y cómo comprar las entradas

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Comentarios