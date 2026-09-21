Argentina logró un empate agónico ante Venezuela y avanzó a semifinales de los Juegos Suramericanos

La “Albiceleste” tomó el protagonismo durante el segundo tiempo y buscó insistentemente la igualdad, aunque le costó transformar el dominio en situaciones concretas. Cuando parecía que Venezuela se quedaba con la victoria, apareció Ramiro Tulián: a los 49 minutos del complemento sacó un potente remate desde media distancia y estableció el 1-1 definitivo.