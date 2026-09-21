Argentina logró un empate agónico ante Venezuela y avanzó a semifinales de los Juegos Suramericanos

Resumen para apurados
- Argentina Sub-19 empató 1-1 con Venezuela en Rosario y avanzó a semifinales de los Juegos Suramericanos tras un agónico gol de Ramiro Tulián al minuto 94.
- El equipo de Diego Placente perdía ante la Vinotinto pero igualó con un tiro lejano. Venía de una derrota ante Paraguay y un triunfo 1-0 sobre Uruguay en la fase inicial.
- El conjunto nacional enfrentará a Chile por un lugar en la final, seguido de cerca por Lionel Scaloni para proyectar a las futuras promesas a la Selección mayor.
La Selección Sub-19 consiguió una clasificación agónica a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente empató 1-1 frente a Venezuela en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del certamen.
Argentina tuvo una de las primeras oportunidades a los tres minutos, cuando Nicolás Marcipar remató dentro del área y obligó a intervenir al arquero Diego Ochoa. Sin embargo, fue Venezuela el seleccionado que consiguió ponerse en ventaja gracias a Jesús González.
La “Albiceleste” tomó el protagonismo durante el segundo tiempo y buscó insistentemente la igualdad, aunque le costó transformar el dominio en situaciones concretas. Cuando parecía que Venezuela se quedaba con la victoria, apareció Ramiro Tulián: a los 49 minutos del complemento sacó un potente remate desde media distancia y estableció el 1-1 definitivo.
El empate permitió que Argentina asegurara la clasificación sin depender de otros resultados. El equipo de Placente había comenzado su participación con una derrota frente a Paraguay y luego se recuperó al vencer 1-0 a Uruguay con gol de Franco Domínguez.
Ahora, la Selección enfrentará a Chile en las semifinales por un lugar en la definición.
El encuentro contó además con una presencia especial en las tribunas del Marcelo Bielsa. Lionel Scaloni asistió junto al cuerpo técnico de la Selección mayor para observar de cerca la actuación de los juveniles argentinos.