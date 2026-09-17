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Gustavo Alfaro analizó el futuro de la Selección sin Messi: “Se va a reinventar”

El entrenador de Paraguay habló sobre la etapa que afrontará el equipo de Lionel Scaloni después de la salida del capitán. “No va a ser lo mismo sin Messi, pero Argentina va a seguir siendo Argentina”, aseguró.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay.
Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante los Juegos Suramericanos, Gustavo Alfaro afirmó que la Selección Argentina se reinventará tras el retiro de Lionel Messi gracias a la jerarquía de sus futbolistas.
  • El DT de Paraguay destacó que el país tiene 58 futbolistas en ligas de élite y recordó el proceso que lideró Alejandro Sabella antes de llegar a la final del Mundial en 2014.
  • Alfaro advirtió que será clave evitar comparaciones destructivas con la era dorada del capitán para que el ciclo de Lionel Scaloni logre una reconstrucción exitosa y unida.
Resumen generado con IA

Gustavo Alfaro analizó el futuro de la Selección después de la salida de Lionel Messi y se mostró confiado en la capacidad del equipo nacional para construir una nueva etapa. El actual entrenador de Paraguay estuvo presente en el partido entre el conjunto guaraní y Argentina por los Juegos Suramericanos y se refirió al desafío que tendrá por delante el ciclo de Lionel Scaloni.

“Esta es una de las mejores selecciones de Argentina, sin dudas. Argentina tiene 58 jugadores en las cinco ligas más grandes del mundo. Entonces, ¿cómo no va a tener una selección competitiva?”, expresó Alfaro.

El entrenador reconoció que la ausencia de Messi obligará a modificar algunas cuestiones, pero consideró que existe suficiente material para atravesar la transición.

“Argentina se va a reinventar, sin dudas. No es lo mismo tener a Messi que no tenerlo, pero Argentina se va a reinventar, no tengo ninguna duda. Tal vez va a tener que luchar con la sombra y el nivel que dejó esta selección, pero siempre pasa”, señaló.

Alfaro pidió evitar las comparaciones

El técnico también recordó el tiempo que necesitó Argentina para regresar a una final de un Mundial antes de Brasil 2014. “¿Cuánto nos llevó a nosotros hasta que Sabella pudo llegar a una final de la Copa del Mundo?”, planteó.

A partir de esa experiencia, Alfaro dejó una reflexión sobre la etapa que comenzará. “Ojalá que la historia nos enseñe, le enseñe a Argentina que si empezamos a comparar y a discutir en lugar de unirnos todos para conseguir un determinado objetivo, va a ser difícil llegar nuevamente”, sostuvo.

“Yo creo que el poder de reconstrucción lo tiene. Obviamente no va a ser lo mismo sin Messi, pero Argentina va a seguir siendo Argentina”, agregó.

El mensaje de Alfaro a los juveniles paraguayos

Después de la victoria de Paraguay sobre Argentina en el debut de los Juegos Suramericanos, Alfaro también habló con los jóvenes del seleccionado guaraní y les pidió trabajar para aprovechar sus oportunidades.

“Ser jugador de una selección nacional son las 24 horas del día, los 365 días del año. No es únicamente durante las tres horas que dura el entrenamiento”, explicó.

Para Alfaro, el talento tampoco es suficiente para construir una carrera. “Lo otro lo da todo lo que viene desde el temperamento, el carácter y la templanza que tenés para soportar las adversidades que siempre te van a aparecer en el deporte”, concluyó.

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