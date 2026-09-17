Gustavo Alfaro analizó el futuro de la Selección sin Messi: “Se va a reinventar”

Gustavo Alfaro analizó el futuro de la Selección después de la salida de Lionel Messi y se mostró confiado en la capacidad del equipo nacional para construir una nueva etapa. El actual entrenador de Paraguay estuvo presente en el partido entre el conjunto guaraní y Argentina por los Juegos Suramericanos y se refirió al desafío que tendrá por delante el ciclo de Lionel Scaloni.