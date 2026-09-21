“Falta un poco de apoyo”: Joaquín Cisneros y la realidad del tiro tras ganar el bronce en los Juegos Suramericanos
Resumen para apurados
- El tucumano Joaquín Cisneros ganó el bronce en tiro durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y reclamó más apoyo económico tras superar una pausa por falta de fondos.
- El deportista debió pausar su carrera en 2024 por falta de recursos. Aunque hoy percibe becas de Nación y de Tucumán, afirma que resultan insuficientes para costear su entrenamiento.
- Cisneros buscará financiamiento para competir en el torneo de Lima en noviembre, certamen clave para clasificar a los Panamericanos 2027 y a los próximos Juegos Olímpicos.
Tucumán volvió a sumar una medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y esta vez llegó desde una disciplina que exige precisión, concentración y muchas horas de entrenamiento. Joaquín Cisneros consiguió el bronce en Trap, también conocido como Fosa Olímpica, después de terminar segundo en la clasificación y completar una destacada actuación en la final. Para el tucumano, el podio significó una recompensa importante dentro de un proceso que tiene como gran horizonte la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos.
“Estoy muy contento con el resultado que obtuve en la clasificación y también en la final. Todo fue lindo, la pasé muy bien y disfruté mucho la experiencia en la Villa Olímpica”, contó Cisneros en diálogo con LG Play. Más allá de la medalla, el tirador destacó lo que significó compartir durante varios días con deportistas de diferentes disciplinas y de gran trayectoria internacional.
“Es algo que te pone la piel de gallina. Te sentís en un mundo distinto, donde ves a todos los deportistas de diferentes disciplinas compartiendo con vos, campeones mundiales y algunos medallistas olímpicos. Es muy lindo estar ahí”, explicó. La experiencia en Santa Fe llegó después de un recorrido que tuvo momentos de crecimiento, pero también una pausa obligada por cuestiones económicas.
En 2024, Cisneros dejó temporalmente la actividad porque no podía afrontar los costos necesarios para entrenar y competir. “Tuve que dejar de disparar por una cuestión económica, por falta de apoyo. No está muy bien el apoyo a nivel nacional en Argentina. No solo en mi disciplina, sino en todas”, relató. Actualmente recibe una beca de la Secretaría de Deportes de la Nación y otra de la Secretaría de Deportes de Tucumán, aunque aseguró que todavía no alcanzan para cubrir todo lo que requiere su preparación.
El próximo desafío ya aparece en el horizonte
La Fosa Olímpica demanda una preparación constante y un gasto importante en municiones. “Tengo que empezar a entrenar como una persona de alto rendimiento: tres veces por semana, dos rondas por día de 25 platos cada una”, explicó. Después del bronce conseguido en Santa Fe, el próximo objetivo será el Campeonato de Tiro de las Américas (CAT) de Lima, competencia en la que buscará avanzar en el camino hacia los grandes torneos internacionales.
“Ahora tengo en mente el CAT en Lima, Perú, a fines de noviembre. Me gustaría estar ahí porque hay plaza olímpica y plaza para los Juegos Panamericanos de 2027. Hay que buscar el apoyo para poder viajar también, porque hay que costear todo el viaje”, señaló. Para Cisneros, el horizonte es claro. “Es lo que todos los deportistas anhelamos en algún momento de la vida: llegar a los Juegos Olímpicos. Ahora tengo como objetivo claro intentar llegar y, de ahí, veremos cómo sigue esto”.