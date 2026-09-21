“Falta un poco de apoyo”: Joaquín Cisneros y la realidad del tiro tras ganar el bronce en los Juegos Suramericanos

En 2024, Cisneros dejó temporalmente la actividad porque no podía afrontar los costos necesarios para entrenar y competir. “Tuve que dejar de disparar por una cuestión económica, por falta de apoyo. No está muy bien el apoyo a nivel nacional en Argentina. No solo en mi disciplina, sino en todas”, relató. Actualmente recibe una beca de la Secretaría de Deportes de la Nación y otra de la Secretaría de Deportes de Tucumán, aunque aseguró que todavía no alcanzan para cubrir todo lo que requiere su preparación.