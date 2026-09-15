La Virgen de la Merced llegó a Casa de Gobierno y Tucumán se prepara para el 24 de septiembre: cómo será la celebración

Durante la ceremonia, Jaldo colocó a la imagen la corona que llevará hasta el 24 de septiembre, cuando Tucumán volverá a conmemorar la Batalla de Tucumán con el tradicional acto cívico, religioso y militar. El padre Abel Álvarez explicó que la visita de la Virgen a distintos lugares forma parte de una tradición que acompaña el inicio de la novena. Este año, las celebraciones tienen como lema “Con María de la Merced abracemos a todos”.