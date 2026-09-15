La Virgen de la Merced llegó a Casa de Gobierno y Tucumán se prepara para el 24 de septiembre: cómo será la celebración
La imagen de la Generala del Ejército Argentino fue recibida por Jaldo en el inicio de la novena; el padre Abel Álvarez anticipó las actividades religiosas y la tradicional procesión.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este martes la imagen de la Virgen de la Merced en Casa de Gobierno de Tucumán, dando inicio a las fiestas patronales del 24 de septiembre.
- Durante el acto, Jaldo coronó a la Virgen. El traslado integra la novena religiosa previa, que incluye peregrinaciones a pie desde diversos puntos hacia la Basílica provincial.
- Las celebraciones culminarán el 24 de septiembre con el acto cívico-militar por la Batalla de Tucumán, una tradicional procesión y la misa central en Plaza Independencia.
La imagen de la Virgen de la Merced, Generala del Ejército Argentino, llegó este martes a Casa de Gobierno en el marco de las fiestas patronales y fue recibida por el gobernador Osvaldo Jaldo. El traslado hasta el palacio gubernamental forma parte de las actividades que acompañan el inicio de la novena, que tendrá su momento central el próximo 24 de septiembre.
Durante la ceremonia, Jaldo colocó a la imagen la corona que llevará hasta el 24 de septiembre, cuando Tucumán volverá a conmemorar la Batalla de Tucumán con el tradicional acto cívico, religioso y militar. El padre Abel Álvarez explicó que la visita de la Virgen a distintos lugares forma parte de una tradición que acompaña el inicio de la novena. Este año, las celebraciones tienen como lema “Con María de la Merced abracemos a todos”.
“Al comenzar la Novena, nuestra madre saluda a sus hijos. El lema de este año es ‘abracemos a todos’, y cuando alguien abraza, se acerca, no lo hace desde lejos”, explicó el sacerdote.
Según señaló, la intención es que la imagen pueda acercarse a distintos sectores de la provincia y encontrarse con los fieles. “Nuestra madre sale a abrazar a todos, absolutamente todos. Así como abrazó a todo el pueblo tucumano durante 30 días, en la Novena también ella quiere abrazar a sus hijos en cada lugar importante de nuestra provincia”, sostuvo.
Cómo serán los días previos al 24 de septiembre
Durante los nueve días de la novena, las comunidades tucumanas participarán de las celebraciones en la Basílica Nuestra Señora de las Mercedes. Las misas se realizan a las 20 y son presididas por el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez.
El 23 de septiembre será una de las jornadas más importantes. Durante la tarde comenzarán a llegar distintas comunidades y grupos de peregrinos a la Basílica. Algunos recorrerán largas distancias a pie para participar de la celebración.
“Comienzan a llegar los misas chicos, que son comunidades que vienen caminando algunos desde 30 kilómetros, desde la zona de Burruyacú, Leales, de Tolombón, de donde también vienen gauchos”, contó Álvarez.
El sacerdote destacó el significado de esa participación y consideró que se trata de una de las expresiones de fe que caracterizan a esta celebración.
La jornada del 23 tendrá además un momento especial cuando llegue la medianoche. La imagen de la Virgen saldrá de la Basílica para saludar a los fieles y dar comienzo al 24 de septiembre.
“Este año vamos a tener una hermosa sorpresa. Los invito a que puedan participar antes de las 0 para que podamos recibir a la Virgen de una manera especial, que sale a saludar a sus hijos el 24 de septiembre”, anticipó el párroco.
La agenda del 24 de septiembre
El día central comenzará temprano en la Basílica Nuestra Señora de las Mercedes, donde están previstas misas a las 6, 7, 8, 9 y 11.
La celebración de las 11 tendrá un carácter especial. En principio estaba prevista la presencia del obispo castrense, aunque, según explicó Álvarez, ante su posible ausencia será el arzobispo Carlos Sánchez quien presida la ceremonia.
Después de las celebraciones religiosas de la mañana, la imagen será trasladada al Colegio de las Hermanas Esclavas. Allí permanecerá hasta las 16.30, cuando será llevada a la Plaza Belgrano para participar del acto cívico, religioso y militar.
La jornada continuará con la tradicional procesión. Está previsto que comience a las 17 y que concluya en Plaza Independencia, donde a las 18.30 se celebrará la misa central.
Participación
Junto al gobernador participaron de la recepción distintos funcionarios del gabinete provincial, entre ellos los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Susana Montaldo (Educación), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Marcelo Nazur (Obras Públicas) y Daniel Abad (Economía); además del secretario General de la Gobernación, Federico Nazur, y la secretaria de Culto, Roxana Díaz.