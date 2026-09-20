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Qué se sabe de Mirtha Legrand: los cuatro datos sobre su salud que reveló Ángel de Brito

La conductora permanece internada en el Sanatorio Mater Dei tras una nueva complicación de salud. Ángel de Brito compartió cuatro datos sobre su evolución, mientras se espera el próximo parte médico.

Ángel de Brito reveló cómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su nueva internación
Ángel de Brito reveló cómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su nueva internación LM Neuquén
Por Mercedes Mosca Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand mostró una leve mejoría en el Sanatorio Mater Dei tras detectarse una bacteria e iniciar un tratamiento con antibióticos e hidratación por una neumopatía.
  • La conductora había recibido el alta solo cinco días antes por un cuadro bronquial, pero debió ser internada nuevamente el viernes para someterse a estudios y cuidados.
  • Se aguarda un nuevo parte médico oficial para este lunes, mientras su nieta Juana Viale continúa al frente de sus programas televisivos durante su recuperación.
Resumen generado con IA

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei luego de haber regresado al centro médico apenas cinco días después de recibir el alta. Mientras se espera un nuevo parte oficial, Ángel de Brito dio a conocer información sobre la evolución de la conductora y aseguró que hubo una leve mejoría.

A través de sus redes sociales, el periodista informó que los médicos habrían logrado identificar una bacteria y que la conductora comenzó a recibir un tratamiento con antibióticos. También señaló que pudieron hidratarla. “Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, escribió De Brito.

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La información difundida por el periodista se conoció mientras crece la expectativa por el próximo parte médico del Sanatorio Mater Dei, previsto para este lunes 21 de septiembre si no se producen cambios en la evolución de la conductora.

Las cuatro novedades que dio Ángel de Brito sobre la salud de Mirtha Legrand Las cuatro novedades que dio Ángel de Brito sobre la salud de Mirtha Legrand Instagram

Qué se sabe sobre la nueva internación de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei el viernes 18 de septiembre, cinco días después de haber recibido el alta de una internación anterior relacionada con un cuadro respiratorio.

En esta oportunidad, el centro médico informó oficialmente que la conductora ingresó por un cuadro compatible con neumopatía y que permanecería internada para realizar estudios, recibir tratamiento y continuar con los controles correspondientes.

El sanatorio también comunicó que la familia de Mirtha agradece la preocupación y el respeto por su salud y anticipó que, de no mediar cambios, emitirá un nuevo parte médico el lunes.

La información que trascendió sobre su estado

Antes de conocerse el dato difundido por Ángel de Brito, el periodista Guillermo Lobo había señalado que Mirtha presentaba una “leve mejoría” y que permanecía en una sala de terapia para poder estar tranquila y con un control médico permanente.

Según esa información, la internación no respondía a una necesidad de asistencia mecánica para respirar. También había trascendido que la propia Mirtha pidió volver a internarse después de sentir ansiedad y que se encontraba más tranquila al estar atendida en el sanatorio.

Mirtha había recibido el alta cinco días antes

La nueva internación se produjo pocos días después de que Mirtha Legrand dejara el Mater Dei tras permanecer allí por un cuadro respiratorio bronquial.

La conductora había sido internada el 7 de septiembre y recibió el alta el domingo 13. En ese momento, el sanatorio había informado que continuaría su recuperación en su casa con el objetivo de retomar sus actividades.

Tras su regreso al centro médico, Juana Viale volvió a reemplazarla al frente de La Noche de Mirtha. Durante el programa del sábado, la actriz se refirió a la salud de su abuela y buscó transmitir tranquilidad al público.

Por el momento, el próximo dato oficial sobre la evolución de Mirtha Legrand será el parte que el Sanatorio Mater Dei tiene previsto emitir este lunes, siempre que no haya cambios en su estado.

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