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Mirtha Legrand y sus internaciones: qué hay detrás de su decisión de pedir el alta antes de tiempo

El entorno de la diva reveló las razones detrás de sus reingresos al sanatorio y cómo afectó haber dejado la internación anterior antes de lo recomendado mientras continúa su tratamiento respiratorio.

Las internaciones viluntarias de Mirtha Legrand. Los motivos de las decisiones de La Chiqui
Las internaciones viluntarias de Mirtha Legrand. Los motivos de las decisiones de "La Chiqui" (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand reingresó al Sanatorio Mater Dei tras pedir el alta previa antes de tiempo y presentar complicaciones por una neumonía bacteriana.
  • La conductora decidió internarse por voluntad propia para tratarse con antibióticos e hidratación. Su familia y la clínica limitaron visitas para evitar riesgos.
  • La diva continuará internada bajo estricto seguimiento médico y resguardo familiar a la espera de un nuevo parte oficial sobre su evolución clínica.
Resumen generado con IA

Mirtha Legrand volvió a la unidad de hospitalización del Sanatorio Mater Dei tras cinco días de haber recibido el alta médica. La conductora de 99 años había ingresado por una tos persistente y falta de aire que derivó de una complicación bronquial previa. Más tarde, el viernes 18, “La Chiqui” regresó por un estado similar de bronquitis. En el último tiempo, fuentes cercanas afirmaron que la diva fue ingresada por decisión propia en todas las ocasiones.

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Durante los últimos días, Mirtha Legrand fue asistida nuevamente en el sanatorio Mater Dei, según el último parte médico emitido por la institución. Por este nuevo reingreso, la periodista May Martorelli explicó en el programa Arriba Argentinos de El Trece que el viernes por la tarde fue admitida por un diagnóstico por el que se la está tratando por una neumonía. Al mismo tiempo, la comunicadora afirmó que los médicos lograron identificar la bacteria causante de dicha afección y que ajustaron el tratamiento de Mirtha en base a ella.

Por qué Mirtha se habría internado por decisión propia 

“El último parte médico habló de una bacteria causante de este cuadro, por lo cual terminaron ajustando el esquema de antibióticos que le están dando y de mucha hidratación”, confirmaron en Arriba Argentinos.

Uno de los detalles que mencionaron las fuentes y fue compartido por la periodista es que todas las estadías de “La Chiqui” fueron siempre por iniciativa personal y que se encuentra en un estado de ánimo favorable. “Todas las internaciones que ha tenido Mirtha hasta el momento fueron por voluntad propia para poder estar resguardada en un lugar donde su equipo médico tome las decisiones correctas para poder llevar adelante esta afección”, detalló Martorelli.

Mirtha se habría dado el alta antes de tiempo 

Sin embargo, Mirtha no habría cumplido con el tiempo reglamentario propio de la recuperación. Se dio a conocer que la diva argentina habría abandonado su internación anterior antes del tiempo recomendado. “Se había ido antes en la internación previa por voluntad propia y esto hizo que quizás no haya tenido la mejor de las recuperaciones”, concluyó la periodista.

También este reingreso se vio más acotado y tanto el centro médico como la familia decidieron mantener mayor reserva, tanto respecto a la divulgación de la información sobre su salud como a las asistencias de parientes al nosocomio. En el programa explicaron que el sanatorio limitó las visitas permitidas para prevenir todo tipo de infección, dado que se trata de un problema respiratorio delicado.

El acompañamiento familiar durante la internación

“En esta segunda visita se restringió un poco más el tema de las visitas porque en la internación anterior habían ido algunos amigos a visitarla (...) porque es una paciente que está teniendo problemas respiratorios y está muy vulnerable”, comunicó Martorelli.

Aun así, los familiares más cercanos estuvieron acompañando desde cerca a Mirtha durante esta segunda estadía en el Mater Dei. “Juana, que nuevamente había grabado los programas, después de eso se acercó a visitar a su abuela, Marcela, Nacho… Están todos conteniendo a Mirtha, que nos dicen que está de buen ánimo, que está muy bien”, agregó la periodista.

Próximo parte médico oficial

En medio de la preocupación por su salud, la familia de Mirtha decidió mantener reservadas las comunicaciones y pidió respeto por el momento que atraviesan. Marcela Tinayre y los nietos de la conductora se encuentran acompañándola durante este proceso.

De acuerdo con el último comunicado, la conductora permanece internada para completar los estudios y recibir el tratamiento correspondiente, además de continuar bajo seguimiento médico.

El sanatorio también informó que, de no mediar cambios, el próximo parte médico será difundido el lunes. De esta manera, esa será la próxima actualización oficial prevista sobre la evolución de Mirtha Legrand, salvo que antes se produzca alguna modificación en su estado de salud.

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