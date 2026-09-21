Mirtha Legrand y sus internaciones: qué hay detrás de su decisión de pedir el alta antes de tiempo

Durante los últimos días, Mirtha Legrand fue asistida nuevamente en el sanatorio Mater Dei, según el último parte médico emitido por la institución. Por este nuevo reingreso, la periodista May Martorelli explicó en el programa Arriba Argentinos de El Trece que el viernes por la tarde fue admitida por un diagnóstico por el que se la está tratando por una neumonía. Al mismo tiempo, la comunicadora afirmó que los médicos lograron identificar la bacteria causante de dicha afección y que ajustaron el tratamiento de Mirtha en base a ella.