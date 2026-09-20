Juana Viale reveló cómo está Mirtha Legrand tras su nueva internación: ¿qué detalles contó?
La conductora dio detalles sobre la salud de "La Chiqui", explicó el alcance del diagnóstico de neumopatía informado por la clínica y fue al sanatorio Mater Dei a visitar a su abuela tras culminar las grabaciones de sus programas.
Resumen para apurados
- Juana Viale informó este sábado en televisión que Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires para realizarse chequeos por una neumopatía.
- La diva reingresó al centro médico apenas cinco días después de haber recibido el alta por bronquitis, tras registrarse una recaída respiratoria que requirió un estricto monitoreo.
- Viale confirmó que continuará al frente del programa el próximo fin de semana mientras la emblemática presentadora cumple el reposo necesario para su recuperación.
Otra vez Juana Viale tomó el mando de La noche de Mirtha y reemplazó a su abuela en un nuevo programa que transcurrió luego de que “La Chiqui” sufriera una recaída y debiera ser ingresada al centro de salud tras recibir el alta el domingo pasado. La conductora de la versión del mediodía del ciclo habló del estado de su abuela, trayendo cierta calma frente a las versiones que podían alertar sobre un diagnóstico de mayor gravedad.
Juana Viale aclaró cuáles fueron los motivos por los que la diva ingresó de nuevo al Sanatorio Mater Dei tras haber sido dada de alta el domingo 13 de septiembre. Mirtha Legrand había atravesado un proceso respiratorio y una bronquitis que la obligó a permanecer internada casi por una semana. Cinco días después debió reingresar por presentar una condición compatible con neumonía. Por su parte, la nieta de la estrella aclaró que se trataba de un monitoreo que no indicaría mayor severidad.
Juana Viale habló sobre el estado de salud de su abuela
Al final de la emisión del sábado de La noche de Mirtha, la conductora sustituta confirmó el estado de la legendaria presentadora. “Antes de despedirme sí quiero decir que mi abuela está nuevamente internada”, señaló Viale mientras se escuchaban los lamentos de los comensales invitados. Sin embargo, la actriz no cambió el tono por uno más apagado; por el contrario, enfatizó que se trataba de una cuestión rutinaria. “Es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien”, sentenció Juana.
Tras las palabras de la actriz sobre la salud de la diva, anticipó cómo seguiría la agenda de las emisiones en la pantalla chica. “Creo que el sábado que viene voy a estar de vuelta haciendo el programa”, explicó sobre el necesario reposo de Legrand y su rol como reemplazante hasta que su abuela pueda recuperarse. “Un besito a mi abuela”, concluyó Viale al finalizar su comunicado en el ciclo.
Qué es la neumopatía, la afección que atraviesa Mirtha
El comunicado oficial del Sanatorio Mater Dei precisó horas más tarde que la icónica presentadora atraviesa un "cuadro compatible con neumopatía". En términos médicos, la neumopatía es un concepto general utilizado para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones, un abanico de patologías que no identifica un problema específico ni implica necesariamente una neumonía, pero que requiere un seguimiento estricto dada la edad de la conductora.
Demostrando la cercanía y el apoyo familiar en este delicado momento, Juana Viale fue vista en el centro de salud de Barrio Norte durante la noche del viernes. La conductora se trasladó hacia el sanatorio inmediatamente después de finalizar las intensas jornadas de grabación de los ciclos La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, quedando registrada su llegada en imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.