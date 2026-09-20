Juana Viale reveló cómo está Mirtha Legrand tras su nueva internación: ¿qué detalles contó?

Juana Viale habló sobre el estado de salud de su abuela

Al final de la emisión del sábado de La noche de Mirtha, la conductora sustituta confirmó el estado de la legendaria presentadora. “Antes de despedirme sí quiero decir que mi abuela está nuevamente internada”, señaló Viale mientras se escuchaban los lamentos de los comensales invitados. Sin embargo, la actriz no cambió el tono por uno más apagado; por el contrario, enfatizó que se trataba de una cuestión rutinaria. “Es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien”, sentenció Juana.