No es el 21 de septiembre: cuándo será el equinoccio de primavera 2026 en Argentina

En Tiempo Universal Coordinado (TUC), el fenómeno se producirá a las 00.05 del 23 de septiembre. Aunque tradicionalmente el 21 de septiembre se toma como referencia para celebrar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, esa fecha es aproximada. El comienzo astronómico de la estación puede variar de un año a otro.