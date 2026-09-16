SociedadActualidad

No es el 21 de septiembre: cuándo será el equinoccio de primavera 2026 en Argentina

Todos esperan la primavera el 21 de septiembre, pero este año la fecha será otra. ¿Cuándo ocurrirá el equinoccio de primavera 2026 en Argentina?

No es el 21 de septiembre: la fecha del equinoccio de primavera 2026 en Argentina
No es el 21 de septiembre: la fecha del equinoccio de primavera 2026 en Argentina La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, la primavera de 2026 iniciará el 22 de septiembre a las 21:05 debido al equinoccio solar, según precisó el Servicio de Hidrografía Naval.
  • El desfase ocurre porque el año trópico no coincide con el calendario gregoriano, separando la fecha astronómica de la tradicional celebración del 21 de septiembre.
  • A partir del evento, los días sumarán más horas de luz en el hemisferio sur, consolidando el ciclo que requiere 400 años para volver a sincronizar sus fechas exactas.
Resumen generado con IA

Cada vez falta menos para el comienzo de la primavera 2026 en Argentina, una estación que marca el final del invierno y que, a diferencia de lo que suele creerse, no siempre comienza el 21 de septiembre.

El inicio de la primavera está determinado por un fenómeno astronómico conocido como equinoccio, que ocurre dos veces al año: una vez para dar paso a la primavera y otra para iniciar el otoño. Además, la fecha cambia según el hemisferio en el que se encuentre cada país.

Cuándo comienza la primavera 2026 en Argentina

En Argentina, el equinoccio de primavera de 2026 ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 21.05, según la Hora Oficial Argentina (HOA), de acuerdo con los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

En Tiempo Universal Coordinado (TUC), el fenómeno se producirá a las 00.05 del 23 de septiembre. Aunque tradicionalmente el 21 de septiembre se toma como referencia para celebrar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, esa fecha es aproximada. El comienzo astronómico de la estación puede variar de un año a otro.

El SHN explica que esto sucede porque la duración del año trópico, es decir, el período entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio vernal, no coincide exactamente con la duración del año del calendario gregoriano.

De acuerdo con el organismo, el año trópico tiene una duración de aproximadamente 365,2422 días solares medios, mientras que el año calendario cuenta con 365,2425 días solares medios. Esa diferencia hace que las fechas de los equinoccios no sean idénticas todos los años.

Por qué la primavera no siempre empieza el 21 de septiembre

La asociación entre el 21 de septiembre y el comienzo de la primavera responde principalmente a una tradición del calendario, pero no coincide necesariamente con el momento exacto del equinoccio.

La diferencia se debe a la duración real del año y a la forma en que está organizado el calendario gregoriano. Según el SHN, es necesario considerar un ciclo de 400 años para que las estaciones vuelvan a comenzar aproximadamente en los mismos días.

Por eso, para conocer el inicio astronómico preciso de la primavera cada año, es necesario consultar la fecha y hora en que se produce el equinoccio.

Qué es el equinoccio de primavera

La palabra equinoccio tiene su origen en el latín y significa “noche igual”. Se trata del momento del año en el que los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el Ecuador.

Durante este fenómeno, el Sol se ubica sobre la línea ecuatorial y se produce una distribución prácticamente equivalente entre las horas de luz y de oscuridad. Los equinoccios ocurren dos veces al año. En septiembre, el fenómeno marca el comienzo de la primavera en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte da inicio al otoño.

En marzo ocurre el proceso inverso: comienza el otoño en el hemisferio sur y la primavera en el norte. A partir del equinoccio de septiembre, los días comienzan a extender progresivamente su duración en el hemisferio sur, mientras las noches se reducen.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
2

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
3

Todos los caminos conducen a Caputo

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre
4

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
5

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
5

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Más Noticias
Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

Todos los caminos conducen a Caputo

Todos los caminos conducen a Caputo

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Comentarios