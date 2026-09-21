Política

Kicillof viaja a Nueva York: reuniones con inversores, agenda política y coincidencia con Milei

El gobernador bonaerense viajará mañana y permanecerá en Estados Unidos hasta el miércoles.

AXEL KICILLOF. La agenda financiera tendrá como uno de sus ejes la relación con los acreedores de la Provincia.
AXEL KICILLOF. La agenda financiera tendrá como uno de sus ejes la relación con los acreedores de la Provincia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Axel Kicillof viaja a Nueva York para reunirse con inversores, acreedores de la provincia y participar en foros políticos y académicos.
  • La gira ocurre tras abonar 420 millones de dólares de deuda y coincide en la ciudad con la presencia del presidente Javier Milei ante la Asamblea de la ONU.
  • El viaje busca captar inversiones externas y proyectar internacionalmente un modelo de gestión alternativo al implementado por el Gobierno nacional.
Resumen generado con IA

Axel Kicillof viajará mañana a Nueva York, donde desarrollará una agenda económica, política y académica que coincidirá con la estadía del presidente Javier Milei en Estados Unidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fuerte discurso de Axel Kicillof en plena interna con Máximo Kirchner: "Hay que ganarse el respaldo de las mayorías"

Fuerte discurso de Axel Kicillof en plena interna con Máximo Kirchner: Hay que ganarse el respaldo de las mayorías

El gobernador bonaerense estará acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y mantendrá reuniones con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y con representantes de empresas que ya tienen inversiones o evalúan nuevos proyectos en el distrito. El objetivo de esos encuentros será abordar las oportunidades de inversión y fortalecer el vínculo financiero con la Provincia. 

“No cuenten conmigo para esperar sentado”, afirmó Axel Kicillof

“No cuenten conmigo para esperar sentado”, afirmó Axel Kicillof

Reuniones con bonistas y empresarios

La agenda financiera tendrá como uno de sus ejes la relación con los acreedores de la Provincia. El viaje se produce cinco años después del proceso de reestructuración de la deuda bonaerense bajo legislación extranjera.

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: “La patria no se vende ni se actúa”

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: “La patria no se vende ni se actúa”

El canje involucró títulos por unos U$S 7.148 millones y alcanzó al 97,66% de los bonos incluidos en la operación. Según los cálculos difundidos por la administración bonaerense, la reestructuración permitió un alivio financiero de aproximadamente U$S4.600 millones hasta 2027.

Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño

Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño

El viaje también ocurre después del último vencimiento de los bonos internacionales. El 1° de septiembre, la Provincia pagó cerca de U$S 420 millones entre capital e intereses. De acuerdo con datos oficiales citados por funcionarios bonaerenses, los desembolsos acumulados desde la reestructuración de 2021 rondan los U$S 3.000 millones.

Una agenda política junto a Zohran Mamdani

El miércoles 23, Kicillof participará de un coloquio organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la Global Progress Foundation. El encuentro se denomina “Construyendo una economía para la mayoría” y reunirá a dirigentes y referentes vinculados con el progresismo internacional.

Entre los posibles participantes aparece el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La presencia de Kicillof en el encuentro se suma a la dimensión económica de su viaje y le permitirá participar de una actividad de alcance internacional.

Mamdani, alcalde de Nueva York, mantiene diferencias políticas con el gobierno de Donald Trump y se ha convertido en una de las figuras destacadas del ala progresista del Partido Demócrata. En los últimos días, además, su administración presentó junto con otras jurisdicciones una demanda contra una política migratoria impulsada por el gobierno federal. 

Exposición en la Universidad de Columbia

La agenda del gobernador también incluirá una actividad académica en la Universidad de Columbia. Allí participará de una conversación organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos, en la que abordará las transformaciones económicas y políticas de la Argentina y la región, las perspectivas de desarrollo y el escenario internacional.

La actividad está prevista para el miércoles 23 y será moderada por la académica María Victoria Murillo. 

La coincidencia con Javier Milei

La visita de Kicillof tendrá lugar al mismo tiempo que la estadía de Milei en Nueva York. El Presidente viajará para participar de las actividades vinculadas con la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto exponer ante los líderes internacionales.

Aunque ambos estarán en la misma ciudad durante parte de la semana, tendrán agendas separadas. La coincidencia, sin embargo, volverá a poner en escena el contraste entre la estrategia internacional del Gobierno nacional y la agenda que el gobernador bonaerense busca desplegar en el exterior.

Agenda del gobernador Axel Kicillof en Nueva York

Martes

- ⁠Jornada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, en The New School.

- Encuentro con Fondos de Inversión institucionales.

- Reunión con representantes de más de 20 empresas estadounidenses vinculadas a distintos sectores (energía; petróleo y gas; minería; comercialización de granos; biotecnología; y servicios tecnológicos, entre otros).

Miércoles

- ⁠Desayuno de alto nivel ofrecido por el alcalde de Nueva York, Zhoran Mamdani, junto al presidente de España, Pedro Sánchez, en la residencia del alcalde. Estarán presentes representantes de distintos países que participarán de la Asamblea General de la ONU.

- ⁠Conferencia pública y abierta organizada por el Instituto de Estudios latinoamericanos de la Universidad de Columbia.

Temas Buenos AiresAxel KicillofNueva YorkEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fuerte discurso de Axel Kicillof en plena interna con Máximo Kirchner: Hay que ganarse el respaldo de las mayorías

Fuerte discurso de Axel Kicillof en plena interna con Máximo Kirchner: "Hay que ganarse el respaldo de las mayorías"

“No cuenten conmigo para esperar sentado”, afirmó Axel Kicillof

“No cuenten conmigo para esperar sentado”, afirmó Axel Kicillof

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: “La patria no se vende ni se actúa”

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: “La patria no se vende ni se actúa”

Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño

Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño

Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo
3

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
4

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”
5

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Ranking notas premium
Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
1

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
2

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
3

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ
4

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ

Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
5

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Más Noticias
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Visita del papa León XIV: qué pasará con las escuelas, los bancos y la administración pública

Visita del papa León XIV: qué pasará con las escuelas, los bancos y la administración pública

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Renunció María Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

Renunció María Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Comentarios