Kicillof viaja a Nueva York: reuniones con inversores, agenda política y coincidencia con Milei

El gobernador bonaerense estará acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y mantendrá reuniones con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y con representantes de empresas que ya tienen inversiones o evalúan nuevos proyectos en el distrito. El objetivo de esos encuentros será abordar las oportunidades de inversión y fortalecer el vínculo financiero con la Provincia.