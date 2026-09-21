Kicillof viaja a Nueva York: reuniones con inversores, agenda política y coincidencia con Milei

Resumen para apurados
- El gobernador Axel Kicillof viaja a Nueva York para reunirse con inversores, acreedores de la provincia y participar en foros políticos y académicos.
- La gira ocurre tras abonar 420 millones de dólares de deuda y coincide en la ciudad con la presencia del presidente Javier Milei ante la Asamblea de la ONU.
- El viaje busca captar inversiones externas y proyectar internacionalmente un modelo de gestión alternativo al implementado por el Gobierno nacional.
Axel Kicillof viajará mañana a Nueva York, donde desarrollará una agenda económica, política y académica que coincidirá con la estadía del presidente Javier Milei en Estados Unidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El gobernador bonaerense estará acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y mantendrá reuniones con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y con representantes de empresas que ya tienen inversiones o evalúan nuevos proyectos en el distrito. El objetivo de esos encuentros será abordar las oportunidades de inversión y fortalecer el vínculo financiero con la Provincia.
Reuniones con bonistas y empresarios
La agenda financiera tendrá como uno de sus ejes la relación con los acreedores de la Provincia. El viaje se produce cinco años después del proceso de reestructuración de la deuda bonaerense bajo legislación extranjera.
El canje involucró títulos por unos U$S 7.148 millones y alcanzó al 97,66% de los bonos incluidos en la operación. Según los cálculos difundidos por la administración bonaerense, la reestructuración permitió un alivio financiero de aproximadamente U$S4.600 millones hasta 2027.
El viaje también ocurre después del último vencimiento de los bonos internacionales. El 1° de septiembre, la Provincia pagó cerca de U$S 420 millones entre capital e intereses. De acuerdo con datos oficiales citados por funcionarios bonaerenses, los desembolsos acumulados desde la reestructuración de 2021 rondan los U$S 3.000 millones.
Una agenda política junto a Zohran Mamdani
El miércoles 23, Kicillof participará de un coloquio organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la Global Progress Foundation. El encuentro se denomina “Construyendo una economía para la mayoría” y reunirá a dirigentes y referentes vinculados con el progresismo internacional.
Entre los posibles participantes aparece el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La presencia de Kicillof en el encuentro se suma a la dimensión económica de su viaje y le permitirá participar de una actividad de alcance internacional.
Mamdani, alcalde de Nueva York, mantiene diferencias políticas con el gobierno de Donald Trump y se ha convertido en una de las figuras destacadas del ala progresista del Partido Demócrata. En los últimos días, además, su administración presentó junto con otras jurisdicciones una demanda contra una política migratoria impulsada por el gobierno federal.
Exposición en la Universidad de Columbia
La agenda del gobernador también incluirá una actividad académica en la Universidad de Columbia. Allí participará de una conversación organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos, en la que abordará las transformaciones económicas y políticas de la Argentina y la región, las perspectivas de desarrollo y el escenario internacional.
La actividad está prevista para el miércoles 23 y será moderada por la académica María Victoria Murillo.
La coincidencia con Javier Milei
La visita de Kicillof tendrá lugar al mismo tiempo que la estadía de Milei en Nueva York. El Presidente viajará para participar de las actividades vinculadas con la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto exponer ante los líderes internacionales.
Aunque ambos estarán en la misma ciudad durante parte de la semana, tendrán agendas separadas. La coincidencia, sin embargo, volverá a poner en escena el contraste entre la estrategia internacional del Gobierno nacional y la agenda que el gobernador bonaerense busca desplegar en el exterior.
Agenda del gobernador Axel Kicillof en Nueva York
Martes
- Jornada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, en The New School.
- Encuentro con Fondos de Inversión institucionales.
- Reunión con representantes de más de 20 empresas estadounidenses vinculadas a distintos sectores (energía; petróleo y gas; minería; comercialización de granos; biotecnología; y servicios tecnológicos, entre otros).
Miércoles
- Desayuno de alto nivel ofrecido por el alcalde de Nueva York, Zhoran Mamdani, junto al presidente de España, Pedro Sánchez, en la residencia del alcalde. Estarán presentes representantes de distintos países que participarán de la Asamblea General de la ONU.
- Conferencia pública y abierta organizada por el Instituto de Estudios latinoamericanos de la Universidad de Columbia.