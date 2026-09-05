Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: “La patria no se vende ni se actúa”

Resumen para apurados
- El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó en redes el reciente discurso de Javier Milei sobre Malvinas, acusándolo de falta de autenticidad en la defensa soberana.
- El mandatario provincial cuestionó la admiración previa de Milei por Margaret Thatcher, la paralización de obras estratégicas en Ushuaia y su alineamiento exterior con Washington.
- El cruce profundiza la polarización política y anticipa un endurecimiento del debate legislativo sobre los proyectos oficiales para reforzar el reclamo sobre las islas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el discurso de Javier Milei sobre las Islas Malvinas. “La patria no se vende ni se actúa”, afirmó.
En un extenso texto que publicó en las redes sociales, Kicillof contó que al ver al presidente “hablando de Malvinas, de soberanía, llamando a la unidad nacional y terminando con un Viva la Patria”, por un momento pensó “que era inteligencia artificial”.
“Pocas veces vi algo tan poco auténtico como el Milei de anoche”, acotó el economista y, con cierto sarcasmo, escribió: “Ojalá me equivoque. Ojalá haya cambiado y finalmente haya comprendido que la Argentina necesita defender su soberanía, sus recursos y sus intereses nacionales”.
Las críticas de Kicillof a Milei
Kicillof aclaró que desde su espacio, el justicialista Movimiento Derecho al Futuro, “no vamos a cuestionar a nadie por decir que las Malvinas son argentinas. Al contrario”.
Sin embargo, cuestionó las medidas y anuncios vinculados con la soberanía nacional. En ese sentido, sostuvo que finalmente el Gobierno va “a aplicar las sanciones que ya tenía a disposición pero nunca aplicó y que iba a construir una base en Ushuaia pero que él mismo paró como toda obra pública”.
“Nunca tuvimos un Presidente tan enemigo de la unidad nacional, tan indiferente a nuestros intereses nacionales y tan dispuesto a subordinar las decisiones argentinas a intereses extranjeros”, opinó Kicillof.
El gobernador bonaerense también apuntó contra la posición que Milei había expresado sobre Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas.
“El mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher”, remarcó Kicillof.
En esa línea, cuestionó nuevamente la política exterior del Gobierno y sostuvo: “La soberanía se defiende todos los días y, hasta acá, los únicos intereses nacionales que defendió este gobierno son los de Estados Unidos”.
“La patria necesita un Presidente que la defienda”
En otro tramo de su mensaje, Kicillof apuntó directamente contra el discurso presidencial y planteó: “La patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un Presidente que la defienda”.
También señaló el mandatario y ex ministro de Economía de Cristina Kirchner que “la patria se hace gobernando en favor de nuestro pueblo”.
Finalmente, Kicillof expresó un deseo dirigido al Presidente: “Ojalá antes de terminar su mandato lo veamos al menos inaugurar una escuela, un camino, un hospital”.