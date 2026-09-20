“No cuenten conmigo para esperar sentado”, afirmó Axel Kicillof

El gobernador de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó su proyecto con miras a las elecciones presidenciales de 2027, en un acto que tuvo fuertes críticas al presidente Javier Milei y mensajes puertas adentro del PJ nacional. “No podemos cometer el error de sentarnos a esperar y especular con que el malestar económico resuelva por sí solo el problema político: no cuenten conmigo para esperar sentado, cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo y nos permita empezar con una etapa distinta”, aseveró Kicillof en el marco del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se llevó a cabo en Avellaneda.