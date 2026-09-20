Política

“No cuenten conmigo para esperar sentado”, afirmó Axel Kicillof

Un lanzamiento rumbo a 2027.

“No cuenten conmigo para esperar sentado”, afirmó Axel Kicillof
Hace 2 Hs

El gobernador de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó su proyecto con miras a las elecciones presidenciales de 2027, en un acto que tuvo fuertes críticas al presidente Javier Milei y mensajes puertas adentro del PJ nacional. “No podemos cometer el error de sentarnos a esperar y especular con que el malestar económico resuelva por sí solo el problema político: no cuenten conmigo para esperar sentado, cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo y nos permita empezar con una etapa distinta”, aseveró Kicillof en el marco del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se llevó a cabo en Avellaneda.

El mandatario bonaerense cuestionó el rumbo de la gestión libertaria. “Hablan del equilibrio, de la estabilidad y el orden, pero no hay estabilidad si las familias no llegan a fin de mes, no hay orden si los hogares están tapados de deudas y no hay estabilidad si los negocios están vacíos y al trabajador le aumenta todo menos el ingreso. Con Milei el país está cada vez más desequilibrado, con menos derechos, menos trabajo y más endeudamiento y especulación”, dijo.

Kicillof destacó la importancia de “este encuentro federal”. “Nos mueve una convicción: no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores. No me interesa una construcción a control remoto: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”, enfatizó en un párrafo que, además, motivó interpretaciones alusivas a la interna peronista. 

El foco del mensaje, sin embargo, se centró en las diferencias con LLA. “No hay país posible con un Gobierno nacional enfrentado con las provincias. Necesitamos reconstruir un verdadero federalismo con infraestructura, rutas, universidades, ciencia y oportunidades en todo el territorio. Federalismo es que ninguna región, ningún pedacito de la Argentina, se quede afuera: el derecho al futuro es para todos. 

El crecimiento es federal o no es crecimiento, es injusticia. El desarrollo es colectivo o es una estafa”, planteó. Y sostuvo que “no necesitamos un plan austríaco, norteamericano o israelí, necesitamos una estrategia argentina, federal y contemporánea”. “A otros les podrá fascinar la Doctrina Donroe de Donald Trump. Nosotros seguimos nuestra propia doctrina, la que viene del general Perón: Argentina para los argentinos”, dijo.

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