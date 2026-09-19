Fuerte discurso de Axel Kicillof en plena interna con Máximo Kirchner: "Hay que ganarse el respaldo de las mayorías"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este sábado del cierre del Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que creó en mayo del año pasado. Lanzó fuertes críticas a la gestión de Javier Milei y envió un mensaje al peronismo de cara a las elecciones de 2027.