Fuerte discurso de Axel Kicillof en plena interna con Máximo Kirchner: "Hay que ganarse el respaldo de las mayorías"

Resumen para apurados
- Axel Kicillof encabezó este sábado el plenario de su espacio político para convocar a la unidad peronista y criticar el ajuste económico del presidente Javier Milei.
- El acto se dio en medio de fuertes tensiones internas con La Cámpora y Máximo Kirchner por el liderazgo y la renovación de cara al armado electoral del peronismo.
- El gobernador busca posicionarse como referente nacional para las elecciones de 2027, desafiando la conducción tradicional con una propuesta federal desde las bases.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este sábado del cierre del Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que creó en mayo del año pasado. Lanzó fuertes críticas a la gestión de Javier Milei y envió un mensaje al peronismo de cara a las elecciones de 2027.
Durante su discurso, el mandatario bonaerense sostuvo que las nuevas propuestas políticas deben surgir de manera colectiva y desde las bases. “Quiero decir para que se entienda bien: después de tanta sospecha, era más simple. Las nuevas canciones se componen colectivamente y se componen de abajo para arriba, compañeros”, afirmó.
Y agregó: “Por eso gracias por no bajar los brazos, por participar con esa fuerza, por no resignarse al sálvese quien pueda”.
En ese sentido, Kicillof planteó la necesidad de articular a las distintas jurisdicciones del país detrás de un proyecto común.
“Vamos a unir a todas las provincias en un proyecto común. Porque una alternativa, compañeros, compañeras, primero se piensa, se construye, se organiza, se planifica, y después se lleva adelante y se aplica. Pero para eso hay que ganarse el respaldo de las mayorías”, afirmó.
Las críticas de Kicillof al Gobierno de Milei
El gobernador bonaerense también cuestionó las políticas implementadas por la administración nacional y apuntó directamente contra el presidente Milei.
En ese marco, denunció: “Milei le robó a la provincia de Buenos Aires, a sus jubilados, docentes y trabajadores, al transporte; y si sumamos lo que le sacó a todas las provincias, da lo mismo que ese superávit trucho que dice que tiene”.