“No quiso grabar con nosotras”: Lowrdez de Bandana apuntó contra Emilia Mernes

El show en Vélez que no fue

El show que dio Emilia Mernes en el estadio de Vélez en 2024 había tenido un acercamiento a “Bandana”. La productora de la cantante pop se había puesto en contacto con el cuarteto para invitarlas a participar con una canción en la presentación. Pero las ex Popstars no llegaron a un acuerdo, lo que generó arrepentimiento en algunas de ellas.