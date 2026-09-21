“No quiso grabar con nosotras”: Lowrdez de Bandana apuntó contra Emilia Mernes

Resumen para apurados
- Lowrdez de Bandana criticó el viernes en un streaming a Emilia Mernes por rechazar grabar una colaboración de "Maldita noche" y lanzarla en solitario.
- El conflicto surgió tras el fallido acuerdo para que el grupo cantara en el show de Mernes en Vélez durante 2024, debido a diferencias económicas y de agenda.
- La polémica reaviva tensiones internas en Bandana y desató repercusiones en redes sociales sobre los cruces generacionales en el pop argentino.
A dos años de una invitación frustrada a un show de Emilia Mernes, Lowrdez de “Bandana” lanzó un filoso e irónico mensaje para la cantante. En el programa de seguimiento de “Popstars”, la integrante del cuarteto hizo un pase de factura que tuvo repercusiones inmediatas en las redes sociales y que trajo a la actualidad una vieja historia.
El viernes pasado “Bandana” fue la banda invitada a “Popstars”. Después de que las participantes entonaran una de las canciones del cuarteto, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Lowrdez Fernández aparecieron desde atrás de las bambalinas para dar una gran sorpresa a las concursantes. Luego, participaron de “React Popstars”, el streaming de la competencia.
El enojo de Lowrdes de “Bandana” con Emilia Mernes
La voz más potente de “Bandana” aprovechó para enviarle un para nada sutil mensaje a Mernes. “Le mandamos un saludo a Emilia que no quiso grabar ‘Maldita noche’ con nosotras”, dijo en el stream conducido por el influencer Valen Rizzuti. El presentador de inmediato quiso saber por qué Mernes no había accedido a hacer la colaboración.
En entrevistas previas, Fernández había reconocido que estaba entre sus planes grabar una serie de featurings con otras artistas jóvenes, pero que no pudo ser. Como principal motivo, había mencionado una falta de acuerdo impulsada por Lissa Vera.
“No sabemos por qué no quiso grabar. De repente nos dijeron: ‘No, Emilia ya la grabó sola, la sacó con Spotify’”, contó en el streaming Lowrdez. En el mismo sentido se sumó Lissa: “¿Con el permiso de quién? Yo no la bendije”. Pero da Cunha intentó poner paños fríos: “Nos hizo un homenaje en pleno estadio de Vélez, no tenemos nada que reprocharle”. “El homenaje que me lo hagan cuando esté muerta”, reclamó Fernández.
El show en Vélez que no fue
El show que dio Emilia Mernes en el estadio de Vélez en 2024 había tenido un acercamiento a “Bandana”. La productora de la cantante pop se había puesto en contacto con el cuarteto para invitarlas a participar con una canción en la presentación. Pero las ex Popstars no llegaron a un acuerdo, lo que generó arrepentimiento en algunas de ellas.
Gastaldi contó en una entrevista, en ese año, que había tenido que rechazar la oferta porque tenía proyectos personales. “Después dije: ‘Qué lástima que no lo hice’. Pero juntar a ‘Bandana’ es una historia”, dijo. A su vez, reconoció que la propuesta económica tenía que ser “muy jugosa” para que todas coincidieran y aceptaran dejar de lado otros trabajos.
También Lowrdez había dado una entrevista en aquel momento, en la que aseguraba que la negativa había surgido por parte de Vera, que quería una paga más cuantiosa. “Íbamos a hacer un feat con Emilia, que es una divina. Lissa quiere la plata. Yo pagaría por hacer una colaboración con ella”, había dicho en su momento.