Escándalo con Bandana: enojo y denuncias cruzadas por la cancelación de tres shows

Resumen para apurados
- Bandana y la productora Showmax cancelaron tres shows en Argentina tras acusarse mutuamente de incumplimiento contractual y bajas ventas, desatando un conflicto legal.
- La productora alegó baja venta de boletos (desde 5%) y denunció que el grupo suspendió de forma unilateral, mientras la banda argumentó fallas contractuales sin dar más detalles.
- Ambas partes iniciarán acciones legales mientras los fanáticos exigen la devolución de su dinero, un reintegro que Showmax condiciona a una notificación formal de la banda.
El regreso de Bandanahabía desatado gran emoción entre los fanáticos que siguieron al grupo surgido en Popstars en 2001. Pero la alegría por el reencuentro duró poco tiempo. Cientos de fanáticos que sacaron sus entradas se quedaron sin un show a cambio. En un intercambio marcado por el desacuerdo, tanto el cuarteto como la productora Showmax aseguraron estar asesorándose legalmente luego de una cancelación de la que, hasta ahora, nadie se hizo responsable.
Los compradores de entradas conocieron la cancelación por un aviso de la productora publicado este sábado. En el comunicado, Showmax se desentendió del levantamiento de las tres presentaciones que se darían en Santa Rosa, La Pampa; Bahía Blanca, Buenos Aires y Paraná, Entre Ríos.
Desacuerdos por la cancelación de shows de Bandana
En un principio, la productora y la banda acordaron reprogramar fechas de la gira “Bandana: 25 años”. Pero las modificaciones del calendario afectaban inicialmente a las presentaciones en Formosa –el 10 de julio– y Chaco –el 11, coincidente con el partido de la Selección argentina contra Suiza–. Showmax informó también que para Formosa se habían vendido solo 163 entradas de un total disponible de 4278, un número poco conveniente.
Luego, la productora acusó a la banda de haber cancelado las presentaciones siguientes sin dar ningún tipo de información. “Sin que medie ninguna notificación, nos enteramos a través de Instagram y solo por comentarios realizados en su página que se iban a cancelar las fechas mencionadas”, comunicaron desde Showmax en referencia a Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná. Pero, hasta el sábado 11, las artistas no habían realizado ninguna comunicación sobre la cancelación.
La productora sostuvo, además, la hipótesis de que, al informarse las bajas ventas en las tres ciudades afectadas, Bandana decidió dar de baja las presentaciones. Se comunicó también que en Santa Rosa las ventas habían apenas superado el 5% de las localidades; en Bahía Blanca, el 41% y en Paraná, el 8,5%. “Nuestro equipo legal se encuentra trabajando para presentar acciones legales el día lunes 13”, aseguraron desde Showmax en la primera publicación.
Bandana se defendió de las acusaciones
Desde la cuenta oficial de Instagram de Bandana –@bandanaoficial–, lamentaron la situación generada y “el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas”. También aclararon que el cuarteto no comunicó ni anunció las cancelaciones. “La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes”, ampliaron.
Por otra parte, remarcaron el cariño y el respeto por su público como guía de cada una de sus decisiones. “Por expresa recomendación de nuestros asesores legales, no realizaremos más declaraciones públicas sobre este asunto”, manifestaron.
Escándalo por la devolución de entradas para ver a Bandana
Tanto en las publicaciones de Showmax –que, en total, fueron tres– como en la de Bandana, el público empezó a reclamar por la devolución del dinero de las entradas. La productora se negó a iniciar el proceso de reintegro en tanto la banda no comunicara de forma oficial y legal a su equipo la cancelación de las presentaciones.