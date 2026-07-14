Escándalo con Bandana: enojo y denuncias cruzadas por la cancelación de tres shows

El regreso de Bandanahabía desatado gran emoción entre los fanáticos que siguieron al grupo surgido en Popstars en 2001. Pero la alegría por el reencuentro duró poco tiempo. Cientos de fanáticos que sacaron sus entradas se quedaron sin un show a cambio. En un intercambio marcado por el desacuerdo, tanto el cuarteto como la productora Showmax aseguraron estar asesorándose legalmente luego de una cancelación de la que, hasta ahora, nadie se hizo responsable.