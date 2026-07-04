Bandana en Tucumán: “Fuimos público y hoy somos parte del show”

Esta noche, a las 21, el Palacio de los Deportes recibirá a Bandana en el marco de la gira nacional con la que celebra 25 años de historia. El regreso del grupo, nacido en 2001 a partir del reality Popstars, tendrá un gesto especial para Tucumán: artistas de Chapeau, Escuela de Teatro Musical, formarán parte del espectáculo.
La banda, integrada en esta etapa por “Lowrdez” Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi, marcó a una generación con canciones que pasaron de la televisión al living de las casas, los patios, los recreos y los primeros recitales. Por eso, para muchos de los artistas tucumanos, la convocatoria no se vive solo como una oportunidad profesional. También toca una memoria personal.
Jorge Barnichea, presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas (Fundae) explicó que Chapeau forma parte del programa formativo de la entidad. “Es una alegría inmensa y un verdadero sueño cumplido”, declaró. El grupo fue seleccionado tras una convocatoria nacional y montó en tiempo récord una presentación para el show.
Barnichea también lleva su propio recuerdo. En 2001 tenía 13 años y siguió Popstars como parte de una generación que vio nacer el fenómeno. Cuando Bandana llegó a Tucumán, en diciembre de 2002, estuvo en el estadio de Atlético. “Pensé: ‘¿Por qué no nosotros?’”, recordó sobre la idea de postular a Chapeau después de ver el regreso del grupo en el Gran Rex.
Del público al escenario
María de los Ángeles Martínez, de 41 años, vio todo Popstars y se reconoce como fanática de aquella etapa. “Sentí una emoción gigante”, dijo al recordar el momento en que se enteró de la convocatoria. En la secundaria, contó, su mesa se llamaba Bandana y cada compañera elegía una integrante del grupo. Para ella, la participación tiene algo de irreal. “Es una locura. Es algo que nunca me hubiese imaginado”, afirmó. Entre las canciones que la movilizan, mencionó “Vivir intentando”, “El poder de los sueños” y “Llega la noche”, por sus mensajes y por los recuerdos ligados a sus amigas.
La fantasía de la niñez
Laura Peiró (37), está en Chapeau desde hace un año y medio. Tenía 12 años cuando apareció Popstars y conserva una imagen nítida: el show de Bandana en Atlético fue su primer recital como público. Llegó temprano con su hermana, una prima, una amiga y su mamá.
“Llegaba el momento de cumplirle un sueño a la Lau de 12 años”, expresó. Su canción elegida es “Voy a buscar”, porque recuerda un verano de 2003 en el que ensayó la coreografía con sillas junto a personas queridas.
Celeste Coronel, profesora de canto y directora vocal del montaje, también lo vive desde el recuerdo y la responsabilidad. “Es un momento maravilloso”, sostuvo. Desde Buenos Aires recibieron un arreglo a cuatro voces y ella coordina el ensamble vocal. “Siempre fuimos público y hoy somos parte del show”, resumió.
La preparación combina emoción, memoria y exigencia artística. Los ensayos pusieron a los intérpretes frente a un desafío doble: integrarse a un espectáculo nacional y, al mismo tiempo, sostener la energía de un repertorio que el público conoce de memoria. Para quienes crecieron con esas canciones, cada paso y cada voz cargan una historia anterior.
La intervención reunirá a 35 artistas y, para Fundae, confirma diez años de trabajo, además de 16 años de Chapeau en la formación de intérpretes integrales en Tucumán, con canto, baile y comunidad.