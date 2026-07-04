Bandana en Tucumán: “Fuimos público y hoy somos parte del show”

Del público al escenario

María de los Ángeles Martínez, de 41 años, vio todo Popstars y se reconoce como fanática de aquella etapa. “Sentí una emoción gigante”, dijo al recordar el momento en que se enteró de la convocatoria. En la secundaria, contó, su mesa se llamaba Bandana y cada compañera elegía una integrante del grupo. Para ella, la participación tiene algo de irreal. “Es una locura. Es algo que nunca me hubiese imaginado”, afirmó. Entre las canciones que la movilizan, mencionó “Vivir intentando”, “El poder de los sueños” y “Llega la noche”, por sus mensajes y por los recuerdos ligados a sus amigas.