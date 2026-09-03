Tini Stoessel y Emilia Mernes, otra vez enfrentadas por un rumor que involucra a Rodrigo De Paul

La separación del grupo de las jóvenes artistas del pop argentino le sigue pasando factura a Emilia Mernes. Mientras Tini Stoessel atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y de su carrera por la auditoría que solicitó hacerle a su padre por su propio patrimonio, un nuevo rumor volvió a poner en veredas opuestas a las cantantes y esta vez involucró a Rodrigo De Paul.