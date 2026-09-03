Tini Stoessel y Emilia Mernes, otra vez enfrentadas por un rumor que involucra a Rodrigo De Paul

Resumen para apurados
- El equipo de Emilia Mernes desmintió hoy rumores que la vinculan con Rodrigo De Paul, tras acusaciones televisivas sobre un presunto acercamiento que habría molestado a Tini Stoessel.
- El periodista Gustavo Méndez afirmó que Mernes intentó besar al futbolista en una fiesta compartida con Tini y Duki, lo que habría fracturado la relación entre ambas cantantes.
- La agencia de Mernes advirtió sobre la falta de rigor periodístico y el impacto de informaciones falsas, buscando frenar una escalada mediática perjudicial para la artista.
La separación del grupo de las jóvenes artistas del pop argentino le sigue pasando factura a Emilia Mernes. Mientras Tini Stoessel atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y de su carrera por la auditoría que solicitó hacerle a su padre por su propio patrimonio, un nuevo rumor volvió a poner en veredas opuestas a las cantantes y esta vez involucró a Rodrigo De Paul.
Según trascendió, uno de los motivos de la insalvable ruptura entre Mernes y Tini fue un delicado comportamiento por parte de la cantante de “Bunda” que Stoessel habría reprobado. Pese a que ninguna de las partes habló de su distanciamiento, el equipo de prensa de Mernes publicó un comunicado negando el acercamiento al futbolista.
Rumores sobre el intento de Emilia Mernes con Rodrigo De Paul
El escándalo se reavivó luego de que el periodista Gustavo Méndez comentara en el programa “Moria a la mañana” que Emilia habría intentado besar a De Paul. Según aseguró, las amigas de Stoessel habrían visto el encuentro, ya que se encontraban en una fiesta de la que también participaban Duki, novio de Emilia, y Tini.
Méndez comentó que, en un momento de la noche, De Paul se alejó del grupo para ir al baño y Mernes eligió seguirlo. “Cuando sale del baño, De Paul se habría chocado de manera casual. Aparentemente, Emilia le habría tirado la boca. Él levantó la mirada y vio a las amigas de Tini”, relató el panelista.
El equipo de Emilia Mernes negó el escándalo con De Paul
Los asesores en comunicación de Mernes emitieron un comunicado motivado por “la circulación de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios”. En el escrito, publicado en la cuenta de Instagram @vickyroa_, agencia de comunicación y difusión, se sostuvo que los rumores se difundieron “con la evidente intención de difamar y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”.
A la vez, se dirigieron a los profesionales de la comunicación, solicitando chequear la información antes de publicarla. “Constituye un deber inherente al ejercicio periodístico”, destacaron. “La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, indicaron.
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Por último, agradecieron al equipo profesional que ejerce su labor con “la seriedad y el rigor que la audiencia merece”.