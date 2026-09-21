Felipe Fort sorprendió en redes sociales al revelar su faceta como cantante: "Todavía me cuesta"

Resumen para apurados
- Felipe Fort sorprendió en Instagram al publicar un video donde canta una canción propia por primera vez, pidiendo sugerencias a sus seguidores para mejorar su técnica.
- El joven empresario ya había mostrado su interés musical en febrero al tocar la guitarra eléctrica, explorando un camino creativo más allá de los negocios familiares.
- Esta incursión artística acerca al heredero al perfil mediático de su padre, Ricardo Fort, abriendo la posibilidad de desarrollar una carrera en la composición y el canto.
Felipe Fort dejó por un momento su rol de heredero y accionista de la fábrica de chocolates, dejó de lado las publicaciones sobre el resto de sus emprendimientos y decidió sumergirse en una actividad que lo acerca al perfil de su padre. El joven de 22 años sorprendió a sus seguidores en redes sociales al subir un video mostrando su faceta musical. Así fue que el hijo de Ricardo Fort dio a conocer sus ánimos de seguir cantando y exhibió sus habilidades con los instrumentos.
Usando las redes sociales como escenario público, Felipe compartió ante su audiencia las nuevas disciplinas en las que incursiona. En su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido subió una historia y escribió: “Primera vez cantando en cámara, todavía me cuesta pero quiero mejorar. ¿Alguna recomendación, gente?”. En el clip se lo vio de entrecasa, con el torso descubierto y la melena más larga.
La canción de autoría propia que compartió el empresario
Para dar a conocer este pasatiempo, el hijo del recordado mediático eligió una canción de su autoría, demostrando no solo su capacidad como intérprete sino también como compositor. El tema, de tono romántico, se escucha en la breve filmación que colgó este sábado 19 de septiembre: “Tus manos recorren mi cuerpo con todo el fervor... Mi vida no sería lo mismo sin tu calor”, interpreta mientras se encuentra frente a la cámara.
En lugar de mostrar una versión terminada o una producción especialmente preparada, el heredero reconoció que todavía le cuesta cantar y pidió sugerencias para pulir su técnica. La publicación permitió ver su fuerte vínculo con la música y también su intención de explorar una actividad distinta, sin limitarse al legado empresarial ni a los negocios que forman parte de su rutina diaria. La guitarra, la voz y la lírica aparecieron así como una nueva forma de expresión para el influencer.
Los antecedentes de su pasión por la guitarra
De todos modos, no es la primera vez que Felipe deja en claro su interés por esta disciplina. En febrero, ya había compartido otro registro en el que se lo veía tocando la guitarra eléctrica. En aquella oportunidad, también decidió consultar a sus seguidores y escribió: “¿Algún consejo?”.
La grabación lo mostraba mientras realizaba un punteo y ejecutaba algunos acordes, completamente concentrado en el instrumento. El contenido rápidamente acumuló vistas y comentarios de usuarios que destacaron su talento y su decisión de explorar un camino artístico diferente.