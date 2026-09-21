Felipe Fort sorprendió en redes sociales al revelar su faceta como cantante: "Todavía me cuesta"

Felipe Fort dejó por un momento su rol de heredero y accionista de la fábrica de chocolates, dejó de lado las publicaciones sobre el resto de sus emprendimientos y decidió sumergirse en una actividad que lo acerca al perfil de su padre. El joven de 22 años sorprendió a sus seguidores en redes sociales al subir un video mostrando su faceta musical. Así fue que el hijo de Ricardo Fort dio a conocer sus ánimos de seguir cantando y exhibió sus habilidades con los instrumentos.