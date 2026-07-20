Felipe Fort presentó a su novia con románticas fotos desde España y sorprendió hasta a su hermana

Resumen para apurados
- Felipe Fort presentó públicamente a su nueva novia, la modelo rusa Mary Di, mediante fotos románticas de sus vacaciones en España publicadas este domingo en Instagram.
- La revelación con fotos en la costa mediterránea sorprendió a su círculo íntimo, al punto que su hermana Marta Fort ironizó que se enteró al mismo tiempo que los seguidores.
- La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales, consolidando el alto interés mediático que continúan generando los herederos del recordado Ricardo Fort.
Felipe Fort sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su nueva novia con una serie de románticas imágenes tomadas durante sus vacaciones en España. El hijo de Ricardo Fort compartió un carrusel de fotos junto a Mary Di, una modelo de origen ruso radicada en Madrid, y la publicación rápidamente se convirtió en un fenómeno en las redes sociales.
El posteo, realizado este domingo en su cuenta de Instagram, superó los 30.000 "Me gusta" en apenas dos horas y generó una catarata de comentarios. Entre ellos, uno de su hermana melliza, Marta Fort, se robó toda la atención.
La primera fotografía del álbum muestra a Felipe de espaldas mientras abraza a una joven rubia que sostiene un ramo de rosas rojas en una calle nocturna que, por su paisaje, parecería corresponder al centro de Málaga. Como única descripción, el joven eligió un emoji de un gato negro, un detalle que despertó aún más curiosidad entre sus seguidores.
Poco después se conoció la identidad de la joven. Se trata de Mary Di, quien en Instagram utiliza el nombre de usuario @merneis. De origen ruso y residente en Madrid, su perfil está dedicado principalmente al modelaje y reúne producciones en blanco y negro, sesiones al aire libre y trabajos vinculados al mundo de la moda.
El carrusel incluye distintas postales de la pareja durante el viaje por la costa mediterránea española. En algunas imágenes aparecen caminando juntos, en otras viajando de la mano dentro de un automóvil por rutas españolas y también descansando sobre las rocas frente al mar.
El comentario de Marta Fort que se volvió viral
La reacción que más repercusión tuvo fue la de Marta Fort. La hermana melliza del joven comentó con ironía: "Me enteré igual que ustedes".
El mensaje cosechó más de 10.000 "Me gusta", recibió cerca de 200 respuestas y rápidamente se convirtió en uno de los comentarios más compartidos de la publicación. La frase dejó entrever que la presentación oficial de la pareja también tomó por sorpresa al círculo más cercano de Felipe.
Entre las respuestas también aparecieron las de amigos del joven. Uno de ellos bromeó: "Ah así me cambias nomás. Encima no habla español", en referencia al origen ruso de Mary Di y a la barrera idiomática.
El mismo usuario luego agregó otra frase, esta vez en italiano: "Yo te hablo hasta en italiano: 'Vabbene fai cazzi tuoi'" ("Está bien, hacé lo que te dé la gana"), ampliando el tono distendido del intercambio.
Un viaje por la costa mediterránea
Las fotografías reflejan distintos momentos de las vacaciones de la pareja por España. Se observan calas de aguas turquesas, embarcaciones fondeadas frente a la costa y paisajes característicos del litoral mediterráneo.
En una de las imágenes, tomada desde el interior de un automóvil, el GPS aparece encendido en el tablero mientras Felipe y Mary Di viajan tomados de la mano. Otra de las postales más comentadas los muestra acariciando a un gato negro, en un guiño que muchos seguidores relacionaron con el emoji elegido por el joven para acompañar la publicación.
Aunque el perfil de Mary Di ofrece pocos datos personales, además de indicar que reside en España y un correo electrónico de contacto, sus publicaciones dejan ver una carrera activa como modelo, con trabajos realizados tanto en estudios fotográficos como en escenarios naturales.
Felipe Fort, de 22 años, mantiene desde hace tiempo una intensa actividad en las redes sociales. Sus publicaciones suelen combinar imágenes de viajes, tatuajes y momentos de su vida cotidiana, contenidos que siguen de cerca sus miles de seguidores y los de su hermana melliza, Marta Fort.