Reapareció Luis Miguel: así está el cantante a los 56 años

En paralelo, días atrás fue su hija Michelle Salas quien se refirió públicamente a la situación. Consultada por la prensa sobre su padre en el programa Hoy Día, de Telemundo, respondió: “Todo muy bien, muchas gracias por preguntar. Todo muy bien, gracias a Dios. Está super bien, descansando a gusto... Alistándose para lo que viene”.