Reapareció Luis Miguel: así está el cantante a los 56 años

Resumen para apurados
- Luis Miguel reapareció públicamente a sus 56 años en una foto difundida por el productor Brett Ratner en redes, disipando rumores sobre una presunta internación cardíaca.
- Meses atrás trascendió que el cantante había sido operado del corazón en Nueva York, versión no confirmada oficialmente, mientras su hija Michelle Salas afirmó que estaba bien.
- La imagen de buen ánimo lleva alivio a sus seguidores y marca la antesala de su regreso a la actividad artística, tras superar meses de hermetismo sobre su estado físico.
Luis Miguel volvió a aparecer públicamente después de varios meses de silencio y de los rumores que circularon durante 2026 sobre una supuesta internación y una cirugía cardíaca. El cantante mexicano, que cumplió 56 años, se dejó fotografiar junto a un amigo y volvió a generar repercusiones en las redes sociales.
La imagen fue publicada por el productor de cine y director musical Brett Ratner, quien posó junto al artista. “¡El Sol de México! ¡My ARIES brother!”, escribió junto a la fotografía, en la que Luis Miguel aparece sonriente y de buen ánimo.
La aparición se produjo después de una campaña vinculada al cumpleaños de una reconocida marca de gaseosas. En esa ocasión, circularon imágenes en las que se habría utilizado inteligencia artificial para mostrar al cantante tomando la popular bebida cola.
En paralelo, días atrás fue su hija Michelle Salas quien se refirió públicamente a la situación. Consultada por la prensa sobre su padre en el programa Hoy Día, de Telemundo, respondió: “Todo muy bien, muchas gracias por preguntar. Todo muy bien, gracias a Dios. Está super bien, descansando a gusto... Alistándose para lo que viene”.
Los rumores sobre una cirugía cardíaca
Los trascendidos sobre la salud de Luis Miguel habían cobrado fuerza durante mayo, cuando distintos medios señalaron que el cantante se encontraba internado en una institución de Nueva York.
En ese momento, la especialista en espectáculos Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, sostuvo que el artista habría sido llevado a una revisión médica después de sentirse mal. “Tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y detectaron que tenía un problema cardiaco”, afirmó.
Las versiones volvieron a tomar fuerza a mediados de junio. En esa oportunidad, el director de la revista española Semana aseguró al aire de Telecinco que Luis Miguel había sido operado en Nueva York y que se encontraba acompañado por su pareja, Paloma Cuevas.
Según la información difundida entonces, el cantante se habría sometido a una cirugía cardíaca. Sin embargo, nunca se conoció un parte médico ni hubo información oficial que confirmara públicamente la intervención.
El periodista también afirmó que la operación y la recuperación habían sido favorables y que Luis Miguel estaba bajo supervisión de un equipo médico de alto nivel, encabezado por el cardiólogo español Valentín Fuster, reconocido internacionalmente.
El cantante nunca habló públicamente sobre esas versiones. Ahora, su reaparición junto a Brett Ratner y las declaraciones de Michelle Salas volvieron a poner el foco sobre el estado del artista, aunque no se difundieron detalles médicos oficiales sobre su salud.