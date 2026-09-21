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Visita de León XIV: qué zonas de Córdoba visitará el Papa

La visita apostólica incluirá celebraciones religiosas, reuniones con Javier Milei y encuentros con jóvenes y representantes de la Iglesia.

Visita de León XIV: qué zonas de Córdoba visitará el Papa
Foto: Vatican News
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará Córdoba y Buenos Aires en noviembre, con misas y una reunión con Javier Milei.
  • La gira apostólica regional abarcará diez ciudades de Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según la Santa Sede.
  • La visita papal generará alto impacto institucional y religioso, marcando el primer encuentro oficial del pontífice con la gestión de Milei.
Resumen generado con IA

El Vaticano confirmó este lunes la agenda que tendrá el papa León XIV en su visita a Argentina el próximo noviembre. El viaje apostólico incluirá también ciudades de Perú y Uruguay. La Oficina de Prensa de la Santa Sede compartió el cronograma oficial entre el 6 y el 17 de noviembre. El paso por Argentina incluirá a las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

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El recorrido abarcará 10 ciudades y combinará encuentros con autoridades y representantes de la sociedad, celebraciones litúrgicas, momentos de oración y encuentros con las comunidades eclesiales y distintos sectores de la población, según publicó el sitio Vatican News. La primera ciudad a visitar será Montevideo y, la última, Lima, en Perú, donde Robert Prevost pasó gran parte de su carrera sacerdotal.

Cuándo llegará León XIV a Argentina

El Sumo Pontífice empezará el domingo 8 de noviembre en Montevideo, donde dará una Santa Misa. A las 15.30 partirá desde el aeropuerto internacional Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires y a las 16.30 se espera su arribo al Aeroparque Jorge Newbery, donde tendrá lugar la acogida oficial. A las 17 hará una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la plaza San Martín.

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La Casa Rosada le hará una bienvenida a las 17.20 y media hora más tarde se encontrará con el presidente Javier Milei. A las 18.30 tendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, donde dará su primer discurso en el país para cerrar su primera jornada.

La visita de León XIV a Córdoba

El segundo día del Papa se concentrará en Claypole y la Ciudad de Buenos Aires. A las 7.30 del martes 10 de noviembre, partirá rumbo a Córdoba y arribará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. A las 10, dará una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar con homilía incluida. La escuela se encuentra al sudoeste de la ciudad de Córdoba, a metros de la avenida de Circunvalación Agustín Tosco.

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Por la tarde, el encuentro con autoridades religiosas se hará en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde el Papa dará otro discurso. La Catedral se encuentra en el centro de la ciudad, frente a la plaza principal de Córdoba, la plaza San Martín, en la intersección de Independencia y San Jerónimo.

Una hora después, a las 16.15, volverá a la ciudad de Buenos Aires. Se prevé su llegada a las 18.10 al Aeroparque Jorge Newbery. Por la noche, a las 20.15, participará de una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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