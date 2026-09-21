Visita de León XIV: qué zonas de Córdoba visitará el Papa

La visita de León XIV a Córdoba

El segundo día del Papa se concentrará en Claypole y la Ciudad de Buenos Aires. A las 7.30 del martes 10 de noviembre, partirá rumbo a Córdoba y arribará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. A las 10, dará una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar con homilía incluida. La escuela se encuentra al sudoeste de la ciudad de Córdoba, a metros de la avenida de Circunvalación Agustín Tosco.