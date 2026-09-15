En su cumpleaños, León XIV revocó los recortes salariales que Francisco había impuesto a los cardenales
La medida, firmada el día en que el pontífice cumplió 71 años, restituye los salarios completos de los purpurados y de los principales cargos de la Curia romana, que habían sido reducidos durante la pandemia.
Resumen para apurados
- En su 71.° cumpleaños, el papa León XIV revocó en el Vaticano los recortes salariales que Francisco impuso en 2021 a la Curia, al considerar superada la crisis por la pandemia.
- En 2021, Francisco redujo hasta un 10% los sueldos curiales por el impacto del Covid-19. La derogación llega luego de que la Santa Sede lograra superávit fiscal en 2024.
- La medida regirá desde septiembre de 2026. Pese al alivio contable, la Santa Sede advierte que la plena sostenibilidad financiera continuará siendo un objetivo a largo plazo.
El papa León XIV revocó los recortes salariales que su predecesor, Francisco, había impuesto en 2021 a los cardenales y a otros altos cargos de la Curia romana como parte de un plan para contener el gasto del Vaticano frente al impacto económico de la pandemia de Covid-19.
La decisión quedó formalizada en un "motu proprio" publicado por el Vaticano, mediante el cual León XIV derogó definitivamente el documento de Francisco titulado “Un futuro sostenible”, firmado el 23 de marzo de 2021. La nueva disposición entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y fue promulgada coincidiendo con el 71.º cumpleaños del pontífice, Robert Francis Prevost.
Recortes de hasta el 10% durante la pandemia
La norma aprobada por Francisco había establecido una reducción del 10% en los salarios de los cardenales de la Curia, del 8% para otros superiores, entre ellos los prefectos y secretarios de los dicasterios, y del 3% para clérigos y religiosos.
Además, la medida había congelado los incrementos salariales bienales vinculados a la antigüedad para el conjunto del personal, con excepción de quienes percibían los salarios más bajos.
El Vaticano justificó entonces los recortes por el impacto económico de la pandemia, que había agravado el déficit que desde hacía años afectaba a las cuentas de la Santa Sede. A ello se sumó el prolongado cierre de los Museos Vaticanos, una de las principales fuentes de ingresos de la institución.
León XIV considera superada la situación excepcional
En el nuevo documento, León XIV sostiene que las “medidas de contención salarial” adoptadas por Francisco fueron necesarias para hacer frente al “desafío excepcional de la pandemia”, pero considera que las circunstancias que las motivaron han cambiado.
“Ahora pueden superarse”, afirma el pontífice, quien al mismo tiempo señala que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano deberán continuar trabajando para garantizar la sostenibilidad económica mediante otros instrumentos.
León XIV explica que tomó la decisión después de escuchar la opinión de la Secretaría de Economía y de examinar la situación financiera del Vaticano.
Los recortes ya habían comenzado a flexibilizarse en 2025, cuando uno de los artículos de la disposición de Francisco fue derogado mediante un rescripto papal fechado el 16 de junio de ese año.
La nueva norma aclara, sin embargo, que los efectos producidos durante el período de vigencia de las medidas de Francisco permanecen sin cambios. Esto incluye la congelación del cómputo de los incrementos salariales por antigüedad correspondientes a esos años.
La mejora de las finanzas vaticanas
La derogación de los recortes se produce en un contexto de mejora de las cuentas de la Santa Sede. Según las últimas cifras disponibles, correspondientes a 2024, el Vaticano registró un superávit de 1,6 millones de euros, frente al déficit de 51,2 millones de euros del año anterior.
La mejora estuvo impulsada principalmente por un incremento de las donaciones y por mejores resultados financieros. También se redujo de manera significativa el déficit estructural, que excluye los resultados financieros: pasó de 83,5 millones de euros en 2023 a 44,4 millones en 2024, una reducción de casi la mitad.
Pese a esta evolución favorable, la Secretaría de Economía ha advertido que la plena sostenibilidad financiera de la Santa Sede sigue siendo un objetivo de largo plazo.