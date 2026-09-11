Entre la ilusión y la cautela: las expectativas del Gobierno ante el viaje del papa León XIV

“¡Ahora que Dios nos ayude! Tenemos toda la fe del mundo en que va a estar todo bien, pero también hay riesgos. No vaya a ser cosa que la visita del Papa se nos vuelva en contra y se nos transforme en un infierno”. La frase pertenece a uno de los funcionarios de La Libertad Avanza que más intensamente trabaja para que la llegada de León XIV se convierta en un acontecimiento histórico que el oficialismo pueda capitalizar antes del año electoral.